Астролог назвал самую удачную дату для инаугурации Зеленского

19 мая является "мирной, мягкой и благоприятной" датой для инаугурации.
Благоприятными датами для инаугурации избранного президента Владимира Зеленского являются 19 мая и 29 мая, заявил астролог Александр Образцов.
По его мнению, 19 мая является "мирной, мягкой и благоприятной" датой для инаугурации.
"Она исключает агрессию. А 16-й лунный день, на который выпадает эта дата, говорит о том, что начинания, которые будут сделаны в этот день, обещают удовлетворить запросы окружающих", - пояснил астролог.
Он также подчеркнул, что действия, совершенные до 19 часов 29 мая, "обещают стабильность и прочность; в 12:51 заканчивается 25-й лунный день, который обещает полноту использования возможностей".
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"Я бы рекомендовал Владимиру Зеленскому и его сторонникам все-таки настоять на дате 19 мая и использовать ту силу, ту поддержку, которую он получил в большой степени в кредит. Если он будет проявлять мягкость, он может растерять этот кредит и не продержаться на посту президента больше года или полутора", - добавил Образцов в комментарии украинским СМИ.
Напомним, ранее астролог составил прогноз для Надежды Савченко.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура выборов президента Украины объявлены 30 апреля.
По результатам обработки оригиналов протоколов с мокрыми печатями победил Владимир Зеленский: за него проголосовали 73,22% избирателей. За нынешнего главу государства Петра Порошенко голоса отдали 24,45% украинцев.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Затем, в начале мая Зеленский определился с датой инаугурации — выбрав 19 мая — и написал письмо Парубию. Новый глава государства настаивает на необходимости скорее приступить к работе.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.