Астролог назвал самую удачную дату для инаугурации Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Благоприятными датами для инаугурации избранного президента Владимира Зеленского являются 19 мая и 29 мая, заявил астролог Александр Образцов.

По его мнению, 19 мая является "мирной, мягкой и благоприятной" датой для инаугурации.

"Она исключает агрессию. А 16-й лунный день, на который выпадает эта дата, говорит о том, что начинания, которые будут сделаны в этот день, обещают удовлетворить запросы окружающих", - пояснил астролог.

Он также подчеркнул, что действия, совершенные до 19 часов 29 мая, "обещают стабильность и прочность; в 12:51 заканчивается 25-й лунный день, который обещает полноту использования возможностей".

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"Я бы рекомендовал Владимиру Зеленскому и его сторонникам все-таки настоять на дате 19 мая и использовать ту силу, ту поддержку, которую он получил в большой степени в кредит. Если он будет проявлять мягкость, он может растерять этот кредит и не продержаться на посту президента больше года или полутора", - добавил Образцов в комментарии украинским СМИ.

Напомним, ранее астролог составил прогноз для Надежды Савченко.