В партии Саакашвили анонсировали участие в досрочных парламентских выборах

Давид Сакварелидзе / YouTube

Бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе заявил о том, что партия экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили Движение новых сил примет участие в парламентских выборах.

"Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы (досрочные в Раду - Ред.), и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила", - подчеркнул Сакварелидзе в интервью Апострофу.

Читайте также"Вероятность 75%": эксперт пояснил, можно ли отстрочить выборы в РадуНапомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля. Указ был опубликован 23 мая в правительственном издании Урядовый курьер, после публикации документ вступил в силу.

В этот же день в Верховный суд Украины поступил иск на указ Зеленского о роспуске парламента. Заявитель просил признать документ противоправным и недействительным.

Позже глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук предупредила, что нынешние законы не позволяют ЦИК вовремя завершить подготовку к досрочным выборам в Верховную Раду 2019. В нашей стране 24 мая стартовал избирательный процесс.