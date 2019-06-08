Самопомич объявила кандидатов в мажоритарных округах / nvua.net

Партия львовского мэра Андрея Садового Объединение Самопомич обнародовала имена своих кандидатов-мажоритарщиков.

Соответствующий список опубликовала пресс-служба партии.

На внеочередные выборы в Раду 2019 от партии пойдут кандидаты в 73 мажоритарных округах.

Ранее Садовый рассказал, кого поведет на выборы в Раду. В первой пятерке партии Садового четыре женщины.

Также Садовый рассказал о планах Самопощи на парламентские выборы 2019. По его словам, партия ни с кем объединяться не будет.

Напомним, партия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки. В списках встречаются весьма интересные кандидаты.