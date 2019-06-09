От Порошенко ушел его VIP-агитатор Москаль

Москаль ушел от Порошенко / УНИАН

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль, который в январе 2019 года возглавил региональный избирательный штаб Петра Порошенко, вышел из партии Солидарность.

Заявление об уходе Москаль подал в Центральный совет партии Блок Петра Порошенко Солидарность еще в пятницу, 7 июня, и сообщил об этом на своем официальном сайте.

Кроме того, соратник Порошенко сложил с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации партии.

"Прошу прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность. Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко Солидарность", - говорится в заявлении.

Отметим, что в январе 2019 года в эфире закарпатского телеканала М-студио Геннадий Москаль перечислил все свои "точки соприкосновения" с Петром Порошенко, который в то время был президентом Украины.

Тогда Геннадий Москаль сказал, что является депутатом областного совета от Блока Петра Порошенко Солидарность. Кроме того, ему поручили возглавить в областном совете группу, которая состоит из 15 приверженцев политической силы Порошенко. Он также стал руководителем избирательного штаба Петра Порошенко. А получив максимальный уровень доверия со стороны тогдашнего главы украинского государства, он был удостоен возможности называться его VIP-агитатором.

Напомним, ранее сообщалось, Геннадий Москаль присоединился к губернаторам, подавшим в отставку. Причиной назвало "собственное желание" губернатора.

Также ранее сообщалось, в Ужгороде на митинге, посвященном визиту президента Петра Порошенко в город в рамках предвыборной кампании, губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фото из рук мужчины, которое тот пытался показать главе государства.