Главные новости 5 июля: новый глава Донецкой ОГА, свара Гройсмана и Коболева и "зашквар" Порошенко

Владимир Зеленский совершил поездку на Донбасс / president.gov.ua

В пятницу, 5 июля, стало известно, что Владимир Зеленский назначил нового главы Донецкой ОГА.

Петр Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском.

Владимир Гройсман и Андрей Коболев обменялись взаимными обвинениями.

Имуществу третьего президента — Виктора Ющенко, грозит арест.

Также английский суд заморозил 145 млн долларов дивидендов Nord Stream при их выплате российскому газовому монополисту — Газпрому.

Появилась информация, что существует угроза срыва в Украине выборов в Верховную Раду 2019, запланированных на 21 июля.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 5 июля.

Владимир Зеленский назначил нового главу Донецкой ОГА

Указом президента Владимира Зеленского председателем Донецкой областной государственной администрации вместо уволенного Александра Куця назначен Павел Кириленко, а также прокомментировал наличие у него близких родственников в "ДНР".

Кроме того, Зеленский в ходе визита в Краматорск рассказал о ключевых задачах на Донбассе.

Петр Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском

Экс-президент Петр Порошенко опозорился на митинге в Каменец-Подольском. Он со сцены назвал скандального блогера Анатолия Шария "кремлевским ублюдком", а также нервно отреагировал на присутствие на его встрече оппонентов.

"За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.

Владимир Гройсман и Андрей Коболев обменялись взаимными обвинениями

Премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил увольнением руководству Нафтогаза и потребовал отозвать иск к Украине.

В ответ глава Нафтогаза Андрей Коболев припугнул возможностью срыва подготовки отопительного сезона.

Имуществу Виктора Ющенко грозит арест

Глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил, что ведомство просит суд арестовать имущество Ющенко.

"Удар" по Газпрому

Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска компании Нафтогаз Украины решил, что Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внесет 145 млн долларов в качестве гарантии исполнения требований суда.

Угроза срыва выборов в Раду

Глава партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Дмитрий Разумков предупредил, что выборы в Раду находятся под угрозой срыва из-за возможной перепечатки бюллетеней в связи с требованием к Центральной избирательной комиссии внести в состав участников избирательной гонки Рух новых сил бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской областной госадминистрации Михаила Саакашвили.

По его словам, ситуация является опасной, поскольку часть бюллетеней напечатана, их нужно перепечатать, а на это в бюджете не предусмотрены деньги, и "это может привести к срыву выборов".