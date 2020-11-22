Местные выборы в Украине: в каких городах 22 ноября проходит второй тур

Сегодня в Украине проходит повторное голосование на местных выборах / Фото Reuters

В воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в 11 городах.

В частности, мэров выбирают жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянска, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс.

Повторное голосование на выборах городского головы назначается в территориальных общинах с количеством избирателей более чем 75 тысяч, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов избирателей.

Выборы в Днепре

Жители Днепра выбирают между кандидатом от партии Пропозиція Борисом Филатовым и представителем Гражданской силы Загидом Красновым. В первом туре голоса распределились таким образом: Филатов получил 46,41% голосов, а Краснов – 13,15%.

Выборы в Никополе

Член партии За будущее Александр Саюк и представитель Слуги народа Руслан Олейник вышли во второй тур выборов мэра. В первом Саюк получил 21,86% голосов, а Олейник – 17,85%.

Выборы в Дрогобыче

Во втором туре за кресло мэра борются самовыдвиженцы Тарас Кучма и Андрей Веселый. В первом туре Кучма набрал 41,48% голосов, Веселый – 26,05%.

Выборы в Ужгороде

Жители Ужгорода выбирают между самовыдвиженцем Богданом Андреевым и представителем Слуги народа Виктором Щадеем. В первом туре Андреев набрал 25,4% голосов, Щадей – 17,93%.

Выборы в Бердянске

За пост мэра борются кандидат от ОПЗЖ Александр Свидло и кандидат от партии За будущее Валерий Баранов. По итогам первого тура Свидло получил 34,7% голосов, а Баранов – 30,15%.

Выборы в Полтаве

Во второй тур прошли кандидат от партии За будущее Александр Мамай и представитель Слуги народа Сергей Иващенко. По итогам первого тура Мамай набрал 30,06% голосов, Иващенко – 17,71%.

Выборы во Львове

Во втором туре мэр Львова Андрей Садовый (Самопоміч) поборется за кресло городского главы с нардепом от Европейской солидарности Олегом Синюткой. Результаты первого тура: Садовый – 40,09%, Синютка – 31,1%.

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Выборы в Ровно

Представитель Ровно вместе Виктор Шакирзян и кандидат от ЕС Александр Третьяк встретились во втором туре. В первом туре Шакирзян получил поддержку в 19,84% голосов избирателей, Третьяк – 16,93%.

Выборы в Николаеве

За пост мэра поборются действующий глава Николаева Александр Сенкевич (Пропозиція) и представитель ОПЗЖ Владислав Чайка. В первом туре Сенкевич набрал – 38,94% голосов, Чайка – 29,31%.

Выборы в Славянске

Во второй тур попал член партии Оппозиционная платформа – За жизнь Павел Придворов и представитель Оппозиционного блока Вадим Лях. В первом туре Придворов получил 30,86% голосов избирателей, а Лях – 29,99%.

Выборы в Черкассах

Во второй тур вышли действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко (За будущее) и представитель Голоса Виктор Евпак. В первом туре голоса избирателей распределились так: Бондаренко – 37,6%, Евпак – 19,14%.

Когда будут известны результаты повторного голосования

Результаты голосования во втором туре местных выборов должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 27 ноября включительно.

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