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"Никто уже не верит, что можно что-то изменить": соцсети комментируют выборы в Украине

26 октября 2020, 15:39

Большинство комментаторов отмечает, что главной тенденцией стала утрата доверия к главе государства - и именно она повлияла на волеизъявление граждан.

Местные выборы в Украине 2020
Местные выборы в Украине 2020 / УНИАН

Социальные сети активно комментируют прошедшие в воскресенье, 25 октября, местные выборы в Украине.

Наибольший резонанс вызвали неубедительные результаты партии Слуга народа и успех партии видеоблогера Анатолия Шария.

Разочарование итогами голосования выразили и сами депутаты президентской политсилы.

Нардеп Максим Бужанский предположил, что если большинство в Раде срочно не изменит политику, избиратели очень быстро сменят самих политиков:

"Ну как там наш чудовищный процент во Львове? Очень интересно.И да, как то не зашёл людям весь это армовир, дорогие коллеги, который мы донашиваем после Порошенко. Тот самый, от которого страну пять лет тошнило. Никакого разбора полётов, никаких анализов и оргвыводов не будет, не сомневайтесь. Вы эти выводы либо сами сделаете очень быстро, либо их сделают за вас даже те избиратели, которые поддержали Слугу Народа сегодня"

"...И тут выяснилось, что вместо шампанского в теплую ванну подливали битум", - иронизирует журналист Юрий Бутусов.

Политолог Анатолий Октисюк предполагает, что Владимир Зеленский сейчас стоит перед неприятной дилеммой - или полностью перезагружать Кабмин с Радой, чтобы иметь шансы победить на следующих президентских выборах, или не менять ничего, но завершить свое правление с рейтингом Виктора Ющенко.

Про Ющенко в свете выборов вспомнил и журналист Всеволод Непогодин, по мнению которого после вчерашних местных выборов Украина откатилась на 14 лет назад.

"В марте 2006-го через год с небольшим после инаугурации Ющенко его партия Наша Украина набрала на парламентских выборах 13,95% и заняла третье место. Зеленский, как и Ющенко за год, изрядно разбазарил популярность. После мартовских выборов рейтинг Ющенко и Нашей Украины начал сползать вниз еще быстрее и через четыре года он превратился в политический труп. Путь Зеленского и "Слуг" будет аналогичен. Франшизы в местные советы распроданы, резервов для роста рейтинга нет – проект "СН" обречен. Самое страшное для народа, что "Слуги" понимают об отсутствии будущего в политике, а значит они станут работать исключительно на свой карман. В следующий созыв парламента мало кто из них попадет, а значит надо украсть по максимуму здесь и сейчас. Мы погрузились в безрадостное безвременье", - констатирует Непогодин.

Светлана Крюкова предполагает, что в связи с тем, что следующую Раду будут избирать по пропорциональной системе и местные элиты не смогут, как раньше, двигать своих людей по мажоритарке, в украинской политике стоит ждать самых неожиданных альянсов и "договорняков".

"В итоге партиям мэров придётся либо существенно напрячься, чтобы расправить крылья, либо они вынуждены будут вливаться в общенациональные партии. И это уже сейчас будет создавать базу для коалиционных слияний - пока что на уровнях местных советов. Пока что неформально. Неформальные союзы на местах вообще будут поражать свей гибкостью ещё вчера непримиримых идеологических оппонентов. Жаба поцелует гадюку по всей стране", - считает журналистка.

Вячеслав Чечило убежден, что единственное, что показали выборы - конец доверия президенту. При этом, отмечает он, в другие политические фигуры не стали верить больше:

"Выборы проигнорировала основная масса населения. Пришел преимущественно прикормленный и фанатично преданный электорат. Поэтому смешно читать о том, что выборы кому-то что-то показали. Они показали только то, что избиратель больше не верит в Голобородько. Старым политикам он от этого верить не начал – они зря надувают щеки от того, что низкая явка превратила их 8% в 15%. А новых политиков в стране снова нет"

Блогер Денис Гороховский также отмечает пассивность электората на местных выборах:

"Знаете, какой главный итог этих выборов? Люди разочаровались окончательно, и они уже не верят, что, сменив задницы в креслах, можно что-то изменить в стране. По данным ЦИК на выборы пришло всего 36,99% избирателей. То есть двое из трех проигнорировали сие мероприятие"

Политог Юрий Романенко считает, что роль Слуги народа, как проекта, вокруг которого сформировался консенсус в обществе, остался в прошлом:

"Главный результат местных выборов, что роль Слуг народа как интегрального украинского проекта закончена. Опять вверх берет мозаика и региональность. Зеленский провалил шанс на усиление центра. Потому впереди конфликт слабого центра с регионами в условиях ковида и бюджетного кризиса. Однако, прелесть ситуации в том, что теперь вновь вакантно место для политической силы, которая выступит в качестве интегратора Украины. Миссия , которую не смогли выполнить СН"

Выборы 2020 - результаты экзитполов по Украине

  • Экзит-пол в Киеве: во второй тур с Кличко выходит неожиданный конкурент. Киевляне не смогли выбрать мэра в первом туре.
  • Садовой во втором туре встретится с Синюткой - экзит-пол во Львове. По данным социологической группы Fama, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
  • Экзит-пол в Одессе показал, кто побеждает на выборах. Геннадий Труханов лидирует на выборах мэра Одессы, однако будет второй тур.
  • Экзит-пол 2020 по Харькову дал неожиданные результаты. Там уверенно лидирует Кернес, и в то же время во власть проходит Партия Шария.
  • Выборы в Днепре: Филатов не побеждает в первом туре. По предварительным данным, в городе состоится второй тур выборов мэра.
  • Выборы в Кривом Роге: экзит-пол показал, с кем Юрий Вилкул выходит во второй тур. На выборах в горсовет Кривого Рога лидирует партия Слуга народа.
  • Скандаливший с Зеленским мэр лидирует на выборах в Черкассах. Действующий черкасский градоначальник Анатолий Бондаренко не смог одержать победу в первом туре.
  • Выяснились результаты экзит-пола на выборах в Виннице. По информации опроса, побеждает действующий градоначальник Сергей Моргунов.
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