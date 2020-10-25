Всё дело в маме: стало известно, почему Тимошенко не голосовала на выборах

Выборы 2020 - почему Тимошенко не голосовала на выборах / Фото: tymoshenko.ua

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не смогла голосовать на местных выборах, так как ее мать заболела коронавирусом.

Политик сейчас находится в Днепре рядом с мамой Людмилой Телигиной, пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

Причем коронавирус у матери Тимошенко протекает очень тяжело. Недавно ее состояние ухудшилось.

Отметим, что Людмила Телигина входит в группу риска, так как ей уже 83 года.

Ранее и сама Тимошенко переболела коронавирусом.

Коронавирус у Тимошенко: что известно