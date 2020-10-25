Всё дело в маме: стало известно, почему Тимошенко не голосовала на выборах

Коронавирус помешал лидеру Батькивщины проголосовать на местных выборах 25 октября.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко не смогла голосовать на местных выборах, так как ее мать заболела коронавирусом.
Политик сейчас находится в Днепре рядом с мамой Людмилой Телигиной, пишет РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
Причем коронавирус у матери Тимошенко протекает очень тяжело. Недавно ее состояние ухудшилось.
Отметим, что Людмила Телигина входит в группу риска, так как ей уже 83 года.
Ранее и сама Тимошенко переболела коронавирусом.
Коронавирус у Тимошенко: что известно
- 23 августа стало известно, что Тимошенко заболела коронавирусом. Пресс-секретарь политика Марина Сорока уточнила, что состояние лидера Батькивщины врачи оценивали как тяжелое.
- 2 сентября Тимошенко сообщила, что пережила кризисное состояние. Политик добавила, что почти две недели борьбы с тяжелой болезнью повлияли на ощущение реальности.
- 11 сентября Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус. При этом у нее оставалось воспаление легких.
Автор: Диана Беловодская