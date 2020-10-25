Выборы мэра Черновцов: кому удалось выйти в лидеры

Местные выборы в Черновцах - кто лидирует / УНИАН

На местных выборах в городе Черновцы на должность мэра побеждает Кличук Роман (Единая альтернатива).

Так, по результатам опроса консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC:

за Кличука Романа проголосовали 27,5% избирателей.

за Михайлишина Виталия отдали свои голоса 21,1% местных жителей.

на третьем месте Каспрук Алексей, у него 17,8%.

Окончательные результаты будут объявлены в 21:00. Впрочем, как отметили в консалтинговой компании, они не будут существенно отличаться.

Между тем, как передает агентство АСС, экзит-пол Института социологии Виталия Маковецкого представляет следующие данные:

первое место занял Роман Кличук из "Единой Альтернативы" - 25,15%.

второе место, согласно опросу, занимает Виталий Михайлишин - 24,28%.

третье место у Алексея Каспрука - у него 15,5%.

Выборы в Украине - результаты экзит-полов: