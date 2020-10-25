Выборы мэра Черновцов: кому удалось выйти в лидеры

Окончательные результаты будут объявлены в 21:00.
На местных выборах в городе Черновцы на должность мэра побеждает Кличук Роман (Единая альтернатива).
Так, по результатам опроса консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC:
- за Кличука Романа проголосовали 27,5% избирателей.
- за Михайлишина Виталия отдали свои голоса 21,1% местных жителей.
- на третьем месте Каспрук Алексей, у него 17,8%.
Окончательные результаты будут объявлены в 21:00. Впрочем, как отметили в консалтинговой компании, они не будут существенно отличаться.
Между тем, как передает агентство АСС, экзит-пол Института социологии Виталия Маковецкого представляет следующие данные:
- первое место занял Роман Кличук из "Единой Альтернативы" - 25,15%.
- второе место, согласно опросу, занимает Виталий Михайлишин - 24,28%.
- третье место у Алексея Каспрука - у него 15,5%.
Выборы в Украине - результаты экзит-полов:
- Ранее стали известны предварительные результаты выборов в Одессе. Согласно экзит-полу, наибольшее количество голосов среди кандидатов на пост мэра Одессы набрал Геннадий Труханов.
- По данным социологической группы Fama, которая проводила свое исследование на заказ 24 канала, во Львове на мэрских выборах состоится второй тур.
- По предварительным данным, действующий городской глава Днепра Борис Филатов в первом туре не побеждает на выборах мэра.
Автор: Екатерина Трохимчук