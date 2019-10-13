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Клетка – главный принт грядущей зимы 2020: модные пальто в клетку, юбки и брюки - фото

13 октября 2019, 05:55

Главред собрал фотографии модных зимних вещей в клетку из Инстаграм.

  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com
  • Клетка - главный принт зимы 2020 instagram.com

Если вы хотите быть на модной волне грядущей зимой, советуем уже сейчас начать присматривать вещи в клетку.

Клетка, по словам модных стилистов, стала самым актуальным принтом на зиму 2020.

А учитывая то, что клетка практически никогда полностью не выходит из моды, то вещи в клетку послужат долго и разнообразят не один ваш образ.

Также обратите внимание, что в сезоне зима 2020 в моде разные виды клетки – и гигантская, и классическая, и мелкая. При этом вполне приемлемо сочетать между собой вещи в клетку, даже если клетка разная.

Главред собрал фотографии модных зимних вещей в клетку из Инстаграм.

Мода зима 2020: пальто в клетку и куртки в клетку

Если вы еще не приобрели пальто или куртку на зиму, лучшим вариантом станет модель в клетку. Пальто в клетку отлично сочетается с джинсами и однотонными брюками и юбками. Цвета – бежевые, кофейные оттенки, охра, горчица, все оттенки зеленого и вечная классика – черный и белый.

Клетка - главный принт зимы 2020
Клетка - главный принт зимы 2020 / instagram.com

Модные зимние брюки и юбки в клеточку

Клетка вошла в зимний гардероб основательно, поэтому, как минимум, одну юбку в клеточку вы приобрести обязаны. При этом юбка может быть и короткой, и длинной – тут уже по желанию. Самое главное – плотный теплый материал.

Брюки могут быть свободного кроя, и более зауженные, но посадка – высокая.

Брючный костюм в клетку - шакарный вариант для офиса или деловой встречи.

Клетка - главный принт зимы 2020
Клетка - главный принт зимы 2020 / instagram.com

Маст-хев осени-зимы 2019-2020: рубашка в клетку

В поисках стильных вещей на зиму, прихватите и рубашку в клеточку – она как никогда поможет выглядеть модно. Кроме того, рубашка в клетку – очень практична, а в комплекте с джинсами она просто незаменима. И еще - самая удачная рубашка в клетку для зимы 2020 - красная.

Клетка - главный принт зимы 2020
Клетка - главный принт зимы 2020 / instagram.com

Клетчатые сумки, шапки, шарфы и даже свитера

Без вещей в клетку грядущей зимой точно не обойтись. При этом клетчатые вещи и аксессуары можно смело комбинировать – они только подчеркнут красоту друг друга, а цельный образ будет невероятно ярким и стильным.

Клетка - главный принт зимы 2020
Клетка - главный принт зимы 2020 / instagram.com

Читайте такжеОмбре – модное окрашивание волос на осень 2019: актуальные оттенки, фотоНапомним, ранее сообщалось, модная шапка в сезоне осень-зима 2019-2020 – не только утеплит уши и голову, но и подарит шикарное настроение.

При этом обратите внимание, что канули в лету шапки, связанные с толстых ниток, которые изрядно увеличивали голову. Такие шапки сейчас уже признак дурного вкуса

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