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Самые удачные женские стрижки на длинные волосы: каскад, лесенка и удлиненный боб - фото

12 ноября 2019, 17:30

Модные стрижки в сезоне осень-зима 2019-2020 опираются на три кита - естественность, небрежность и асимметричность. Главред собрал свежие фото из Инстаграм.

  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram
  • Модные стрижки на длинные волосы 2019-2020 Instagram

Длинные волосы требуют особого внимания и ухода, зато красиво уложенные, блестящие, роскошные, они собирают восторженные взгляды прохожих и добавляют уверенности своей хозяйке.

Красивые длинные волосы могут, в принципе, обойтись без прически – можно просто выровнять кончики. В то же время, зачем отказывать себе в удовольствии выглядеть еще более привлекательно, освежить образ и обрести свою "изюминку"?

Модные стрижки в сезоне осень-зима 2019-2020 опираются на три кита - естественность, небрежность и асимметричность.

А самыми модными женскими стрижками 2019-2020, по словам стилистов, являютсю каскад на длинные волосы, лесенка на длинные волосы и удлиненный боб.

Стрижка удлиненный боб

Преимуществом удлинённого боба является то, что он прост в уходе, подходит девушкам разного типажа и при желании из него можно сделать приличную вечернюю прическу.

Кроме того, отличительной чертой стрижки на длинные волосы удлиненный боб считается объемность и выраженный силуэт.

Для укладки стрижки удлиненный боб нужна круглая расческа, утюжок и лак для волос. Косой пробор рекомендован обладательницам пышной густой шевелюры.

Стрижке с длинной челкой подойдет укладка в ретро-стиле, то есть набок. Удлиненные локоны можно накрутить на плойку, но лак использовать не следует. Он визуально утяжеляет укладку.

Каскад на длинные волосы

Женская стрижка каскад на длинные волосы – вопреки кажущейся лохматости, на самом деле - очень аккуратная стрижка, при которой получаются красивые пряди в последовательном порядке.

Модная женская стрижка каскад – это когда волосы ложатся легко и очень гармонично.

Модный каскад в сезоне осень-зима 2019-2020 – не скучная стрижка, а для игривости и живости должно быть минимум два-три слоя.

Самый удачный каскад 2019-2020 – это множество переходов, благодаря чему появится шикарный объем и завораживающая чувственность в образе.

Запомните, идеальный каскад начинается на уровне ушек – пряди постепенно стригутся до самого низа шевелюры. Ни в коем случае не выше, иначе от модной стрижки останется одно лишь название.

Стрижке каскад в сезоне 2019-2020 не нужна челка. Ее отлично заменяют боковые пряди,  которые нужно немножко подкрутить.

Стрижка лесенка

Классическая стрижка лесенка подразумевает начало самой лесенки начинается только в самом низу или касается только передних прядей, — подходит для очень длинных волос. 

Лесенка по всей длине - подходит только для густых волос.  Такой вариант лесенки предполагает, что самая короткая прядь начинается в области виска или уха, а самая длинная может превышать размер короткой в десять раз и более.

В сезоне осень-зима 2019-2020 стрижка лесенка на длинные волосы исключает наличие челки. Как вариант, челка может быть косая и рваная.

Стрижа лесенка без челки, словно по мановению волшебной палочки, красиво впишется под любую форму лица. И даже девушки с крупными чертами лица могут смело выбирать лесенку – для них это настоящая находка.

Главред собрал свежие фото длинных стрижек каскад, лесенка и удличенный боб из Инстаграм.

Читайте такжеОкрашивание волос балаяж для блондинок: самые модные оттенки 2019 - фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка под горшок смотрится еще более выигрышно на окрашенных волосах – получится лаконичный, но очень стильный шедевр на голове. Женская стрижка под горшок – очень привередлива, поэтому не подходит тем, кто не планирует часто посещать салон красоты. Стрижку под горшок нужно систематически корректировать.

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