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Мужские стрижки 2020 – самые важные тренды в мужских стрижках 2020 фото

9 января 2020, 05:33

В 2020 году мужские стрижки стали более короткими и мужественными. Прорывом года стала стрижка "без кат".

  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram
  • Мужские стрижки 2020 - главные тренды Instagram

Чтобы обновить образ, не обязательно тратиться на новые вещи. Достаточно уделить час времени на поход к крутому парикмахеру и сделать модную стрижку 2020 – эффект получится потрясающий, словно вы заново родились.

Наберитесь смелости и сделайте первый шаг навстречу новому себе. Вам будет приятно от осознания, что вы выглядите стильно.

В 2020 году изменились срезы в мужских стрижках, а акценты стали другими. Главред собрал самые важные тренды в модных мужских стрижках 2020.

В моде 2020 текстурированный кроп

Стрижка кроп – это ремикс короткого затылка и висков, и густой "тяжелой" шевелюрой сверху, которую обрамляет ровный срез челки. Стрижка кроп 2020 подходит обладателям густых волос, при этом очень важно, чтобы сверку парикмахер оставил волосы достаточно длинными, чтобы челку можно было срезать ровно – это подчеркнет текстуру самой стрижки.

Преимуществом стрижки кроп является минимальный уход и укладка, и даже у вас на голове хаос, стрижка не потеряет своего визуального обаяния. Хотя стилисты настоятельно советуют для хорошего эффекта все же выравнивать челку при помощи средств для укладки волос.

В моде стрижка кроп / Instagram

Стрижка андеркат осталась в трендах 2020

Вопреки тому, что многие стилисты предрекали смерть андеркату в 2020 году ввиду того, что якобы стрижкой мужчины "наелись", из модных трендов эта невероятно яркая мужская стрижка не ушла. Но в 2020 году модный андеркат – это не плавные переходы от виска и затылка к основной длине волос. Нужен резкий контраст длины! Поэтому смело просите своего мастера сделать затылок и виски очень короткими, а переход к удлиненным волосам сверху пускай будет контрастным.

Такой подход в создании стрижки андеркат 2020 сократит время на укладку волос. Таким образом, от руки мастера зависит то, насколько легко вам будет приводить прическу в порядок каждый день. По сути, после мытья головы и сушки волос, вам останется только красиво уложить челку и зафиксировать результат лаком.

Стрижка андеркат осталась в трендах 2020 / Instagram

Тейпер, или полубокс – модная тенденция 2020

Вам не нравится причесывать волосы и морочить себе голову с укладкой волос? Вы не хотите выглядеть, как арбуз с человеческим лицом? Тогда специально для вас мода 2020 подготовила сюрприз – короткую мужскую стрижку, которая не требует особого ухода.

Традиционный тейпер, или полубокс подразумевает градацию длины от верхней части головы вниз — к вискам и затылку. Ваша естественная линия роста волос остается видимой.

Длина волос в верхней части головы — 5 — 10 см. На висках и затылке мастер укорачивает волосы машинкой, добиваясь плавного перехода. Вы можете, скажем, попросить его начать с 3 мм и закончить на 1 мм.

Кстати, тейпер 2020, или полубокс 2020, оставляет вам возможность для экспериментов – при помощи подручных средств для укладки волос вы можете их красиво уложить.  

Стрижка полубокс - модный тренд 2020 / Instagram

В моду 2020 вернулся грязный боб "месси"

Издавна длинные грязные волосы были отличительной чертой грабителей. В 2020 году слегка запутанные волосы до середины плеч – значимый модный тренд. При этом ни в коем случае стрижка "Месси" не должна выглядеть прилизанно – такой укладки волос избегайте. Волосы должны быть подстрижены слоями, важна текстура, которая добавляет эффектного объема, и важен баланс. Волосы должны растекаться по голове, и выглядеть непринуждённо.

Стрижка
Стрижка "Месси" 2020 / Instagram

Очень короткие волосы "без кат" - прорыв года

Очень короткие волосы "без кат" – это всегда было или протестом против всех, или превращением в одного из тысячи таких же, как и ты. И совершенно не важно, по какую сторону баррикад в этом извечном неразрешимом конфликте вы себя представляете, но судьба ваших волос в 2020 году предрешена – они упадут на пол под прессом машинки для стрижки. При этом важно понимать, что не все обладают красивой формой головы – и только это может заставить вас остановиться, прежде чем вы услышите шум машинки.

Короткая мужская стрижка "без кат" вообще не требует укладки, но придется довольно часто посещать парикмахера, ведь волосы очень быстро отрастают, а именно в этом стрижке каждый лишний миллиметр будет заметным.

Короткая стрижка "без кат" - прорыв 2020 года / Instagram

Стрижка фокс хоук  – свежий тренд года

Фокс хоук 2020 - это когда волосы стригутся под углом – от коротких волос сзади до длинных на макушке, которая напоминает клюв ястреба.

Проще говоря, стрижка фокс хоук - это легкий вариант ирокеза. Фокс хоук – это когда бока не выбриваются, при этом волосы поднимаются вверх и сводятся в характерный ирокез.

Фишка мужской стрижки "ястреб" — это многотекстурный вид и длина волос, которые идут от короткого до более длинного спереди. Чтобы стрижка фокс хоук выглядела стильно и вписывалась даже в деловой образ, следует правильно ее укладывать.

Свежий тренд 2020 - стрижка фокс хоук / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, модная мужская стрижка маллет в сезоне зима-весна 2020 – словно глоток свежего воздуха в удушливом и порой слишком консервативном мире мужской моды. Главным преимуществом стрижки маллет является то, что она подходит под любую длину волос. При этом важно обратить внимание на то, что в 2020 году маллет – это не копия того, что было раньше.

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