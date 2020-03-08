УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мода и красота

Мода 2020 весна – в моду вернулись сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 марта 2020, 05:01

Сложно понять, почему в моду 2020 перекочевали микро-сумки, в которые в прошлом году можно было уместить разве что смартфон. Теперь эти сумки стали еще меньше.

  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram
  • Модные сумки 2020 весна Instagram

Вещи умеют надоедать и морально утомлять. Втянув в себя энергию всего, что происходило с нами осенью и зимой, ваша любимая сумка внезапно начинает раздражать, и это первый показатель того, что ее нужно срочно менять.

Ведь задача женской сумочки – не только быть удобной и переносить все наши "секреты". Сумочка должна радовать и дарить очищение уверенности в себе. Вспомните, к примеру, тот день, когда вы выходите в люди с новой сумкой. Черт побери, это же очень классное ощущение!

И вот сейчас, учуяв запах первых весенних цветов (пускай даже у продавцов возле метро), вы словно "вышли из транса", проснулись и понимаете, что пора что-то менять, и сумку в том числе – или даже в первую очередь.

Главред узнал, какие женские сумки в моде этой весной и будут в трендах летом. Кроме того, мы расскажем о том, остались ли в моде женские рюкзаки. Обязательно посмотрите фотогалерею – в ней представлены самые модные сумки 2020.

Модные сумки 2020 на лето и весну – самые главные тренды

Женские рюкзаки по-прежнему в моде

Когда несколько лет назад в моде появились женские рюкзаки, их не носили разве только ленивые. Рюкзак можно было заметить на плечах едва ли не у каждой второй девушки и женщины. Некоторые скептики тогда говорили, что этот ажиотаж скоро пропадет. Тем не менее, удобство, которое подарили женщинам рюкзаки, было оценено по достоинству. Поэтому в 2020 году рюкзаки по-прежнему в моде. Правда, важно учесть некоторые тренды.

Модные сумки 2020 весна
Модные рюкзаки 2020 весна / Instagram
  • Все более популярными стали рюкзаки-трансформеры, которые можно легко превратить в стильную сумку на плечо.
  • В моду входят текстильные рюкзаки с орнаментами, яркими принтами и аппликациями.
  • Модные цвета рюкзаков – желтый, оранжевый, лиловый, красный, изумрудный, голубой и фисташковый, а также классические черный и коричневый.
  • Новый тренд – микро-рюкзачки, которые скорее выглядят как стильный аксессуар. Это такой себе модным в 2020 клатчам и микро-сумочкам.
  • Хит сезона – рюкзаки с бахромой.

В моде сумки-слинги всех форм и расцветок

Сумки-слинги ворвались в моду и активно завоевывают сердца женской половины человечества. Форма, цвет и материал значения не имеют – это пока свежий тренд, и если он приживется, то уже со временем мы увидим какие-то рамки.

Модные сумки 2020 весна
Модные сумки-слинги 2020 весна / Instagram

Микро-сумки стали еще меньше, и это тренд!

Сложно понять, почему в моду 2020 перекочевали микро-сумки, в которые в прошлом году можно было уместить  разве что смартфон. Но факт налицо – микро-сумки открывают новое десятилетие в моде. Более того, они стали еще меньшими. И складывается впечатление, что они – это новое модное украшение. Так что вместе с микро-сумкой подберите сумку размеров побольше.

Модные сумки 2020 весна
Модные микро-сумки 2020 весна / Instagram

Модная тенденция 2020 – безразмерные сумки XXXL

Мода 2020 обожает контрасты. Поэтому модным трендом весны 2020, да и предстоящего лета тоже, станут огромные сумки и сумки-мешки, в которые можно уместить все, что вам нужно для жизни. Кстати, чем больше будет у вас сумка, тем круче вы будете выглядеть.

Модные сумки 2020 весна
Модные большие сумки 2020 весна / Instagram

В моду вернулись сумки под крокодиловую кожу

В 60-х годах, когда мир потрясло появление в моде женских сумок из крокодиловой кожи, о них мечтали все женщины, и наши бабушки наверняка были в их числе. Со временем крокодиловая кожа стала слишком дорогой, чтобы быть доступной для обычной женщины. Тем не менее, вдохновившись далекими 60-ми, мода весна 2020 открыла свои двери для сумок с тиснением под крокодиловую кожу. Это могут быть и аккуратные сумки с большой пряжкой, и более практичные офисные варианты. А если у вас где-то в шкафу пылится сумка под крокодиловую кожу другой формы – смело носите ее, ведь главное – само тиснение.

Модные сумки 2020 весна
Модные сумки 2020 весна под крокодиловую кожу / Instagram

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фотоНапомним, ранее сообщалось, в моде цвет воистину магических цветов, завораживающих своей красотой – красных маков. Обязательно запаситесь красными аксессуарами – они помогут вытянуть любой образ. И помните, наиболее удачно красный сочетается с белым и черным. А если у вас хватает мужества, тогда вещи цвета красного мака – то, на что следует обратить внимание в первую очередь.

мода 2020 микросумки модные сумки 2020 сумки тренды рюкзаки
Сейчас вы просматриваете новость «Мода 2020 весна – в моду вернулись сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:07
Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором
05:54
"Угроза хлеба": названа смертоносная привычка украинцев Видео
05:30
Астролог объяснил, почему в России много бомжей Видео
05:01
Мода 2020 весна – в моду вернулись сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото Фото
04:53
Как питаться после 40 лет: названы продукты-"убийцы" морщин
04:15
"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды
03:46
"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии
03:20
Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа
02:57
"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 4000 человек Видео
02:30
Новый скачек курса доллара: у Зеленского озвучили тревожный прогноз
02:01
Зеленский украсил обложку британского журнала - фото
01:28
Стреляют русские: первый валлиец в ВСУ рассказал о войне на Донбассе
00:59
Китайский коронавирус: украинцам объяснили, как здороваться и не "подцепить множество хлама"
00:39
С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные Фото
00:29
Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака Видео
00:25
8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы Видео
07 марта, суббота
23:50
Нех*й жрать: оккупанты Крыма по-варварски уничтожают сыр и сало
23:10
Разъяренный Трамп сравнил скандальную стенограмму с тестами на коронавирус
22:31
Спасатели поведали, что произошло на территории Мото Сич - фото
21:44
Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте
21:37
Как приучить детей есть овощи: три совета от Комаровского
21:36
"Очень переживали": украинка рассказала о протестах в Новых Санжарах
21:12
Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар
20:48
Зеленский высказался о 8 марта и поделился своими планами
20:36
"Ждет полная изоляция": стал известен результат теста на коронавирус нардепа Волошина
20:06
Коварный алкоголь: какая доза не навредит здоровью - ответ ученых
19:50
Путин поманил паспортом РФ: кому светит упрощенный порядок получения гражданства
19:24
"Не трогай нас": Зеленский пожаловался на критику со стороны семьи
19:08
"Тупая овца" и "обезьяна": полицеский вляпался в жуткий скандал из-за нардепа
18:59
ВОЗ направляет миссию в Украину из-за коронавируса: что известно
18:34
Увольнение Нефедова: в Таможенной службе ответили на слухи об отставке
18:23
"В больницу добирался": всплыли скандальные подробности об анализах Волошина на коронавирус
17:54
В Минздраве рассказали о результатах тестов пациентов с подозрением на коронавирус
17:46
Умер Дэвид Пол - причины смерти, биография и фильмография Видео
17:33
Главный таможенник Украины Нефедов написал заявление об отставке: кто заменит
17:06
Как настроить себя на похудение: простые советы
16:59
Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус: первые детали
16:58
"Призрак приследовал": российский политолог назвал причину отставки Медведева с поста премьера
16:38
"Коронавирус, карантин, обрушение": рухнул китайский отель, опубликовано видео Видео
16:37
"Дырявое судно": Зеленский объяснил, почему Украина не пошла на дно
16:35
Бывший глава Кабмина Гончарук "сбежал" из Украины. Фото
15:51
Неразумный или предатель: Кондратюк разнес в пух и прах премьера Шмыгаля
15:27
Зеленский напомнил Путину о судьбе тоталитарных режимов и рассказал о смене власти в РФ
15:14
"Они из нас сало сделают": в МИД России оценили идею Зеленского изменить "минск"
15:10
Від пацанки до панянки 4 сезон смотреть онлайн 3 выпуск 02-03-2020 Видео
14:59
"Украинцы захотят": в ОПУ заговорили о втором сроке Зеленского
14:49
"Пищевой оргазм": в Сети всплыло новое неожиданное видео с Арахамией Видео
14:27
Рядом с телом в подъезде его оружие: в Житомире нашли убитым волонтера
14:05
Зеленский объяснил смену правительства и поставил условие Нацбанку
13:45
"Корабль прокаженных в США": на борту лайнера, где выявили коронавирус, 49 украинцев Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять