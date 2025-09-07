Укр
Читать на украинском
  Новости
  Мода и красота

Тренды обуви на осень: гайд по самым актуальным моделям холодного сезона

Марина Иваненко
7 сентября 2025, 20:48
54
Тренды обуви на осень 2025 года определяются естественными цветами и интересными текстурами. Замша, броги, мюли, казаки и слоучи создают многослойные образы.
Тренды обуви 2025 года
Тренды обуви 2025 / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Какая обувь будет в тренде осенью 2025 года
  • Что лучше обувать осенью 2025 года

Осенний сезон 2025 года приносит новые тенденции в мире обуви, сочетающие комфорт, элегантность и оригинальность. Вместо кричащих оттенков и дерзких форм акцент делается на классике, естественных цветах и интересных текстурах. Основные тренды охватывают как проверенные временем модели, возвращающиеся в обновленном виде, так и новые, экспериментальные варианты. Главная идея сезона - возможность сочетать стили и создавать уникальные, многослойные образы, где обувь становится не просто функциональным элементом, а ключевым акцентом. Главред расскажет подробнее.

Цвета и текстуры: замша как королева сезона

Как рассказывает Инна Вихорова, в этом сезоне главный акцент на естественных и ахроматических цветах. Абсолютной классикой гардероба становится обувь в коричневом, сером, бежевом, черном и белом оттенках. Особое внимание уделено коричневому цвету во всех его вариациях - от светлого карамельного до насыщенного шоколадного. Его легко сочетать с другими цветами, добавляя образу мягкости и тепла.

видео дня

По сравнению с прошлым сезоном популярность красного немного снизилась, но он остается актуальным как смелый акцент. Пара туфель или сапог красного цвета может стать ярким элементом в монохромном образе.

Особое место среди материалов занимает замша. Она добавляет обуви мягкости, уюта и визуальной теплоты. Замшевые сапоги, туфли или лоферы выглядят благородно и изящно. Кроме замши, актуальна глянцевая кожа, которая придает образу строгости, а также резиновые элементы, анималистические принты и геометрические узоры - в частности горошек, что придает образу игривости и динамичности.

Актуальные модели: от классики до экспериментов

Туфли

  • На пике популярности - лоферы, однако в этом сезоне они более сдержанные, часто выполненные из мягкой замши.
  • Туфли на каблуке kitten heel - модель на невысоком, изящном каблуке высотой не более 5 см. Такая обувь добавляет элегантности и женственности, сохраняя комфорт.
  • Идеальным вариантом для теплой осени, который сочетает удобство и изысканность, являются кожаные мюли.
  • Мэри Джейн (Mary Jane) - классическая модель с одним или несколькими ремешками, которая придает образу игривого и романтического шарма.
  • Клоги пришли из прошлых сезонов, но и сейчас остаются актуальными. Обувь на небольшой платформе или каблуке добавляет стиля, современности и комфорта.
  • Не теряют популярности броги, оксфорды и челси, которые являются основой стиля преппи.

Видео о главных трендах в обуви на сезон осени 2025 можно посмотреть здесь:

Сапоги

  • Высокие облегающие модели, визуально вытягивающие силуэт и делающие ноги стройнее, - сапоги-чулки.
  • Слоучи - мягкие сапоги с голенищем, которое собирается в характерные складки. Они добавляют образу легкости и неформальности, хорошо сочетаются с платьями, юбками и джинсами.
  • Классическая модель, которая подходит и для повседневных, и для элегантных образов, добавляя аристократизма, - жокейские сапоги.
  • Ковбойки и казаки остаются в тренде, придавая образу характера и нотки бунтарства.
  • Байкерские сапоги - массивная, грубая обувь, которая создает интересный контраст с женственными платьями и юбками, подчеркивая универсальность стиля.

Другая обувь

  • Винтажные кеды. Классические модели продолжают оставаться на пике популярности. Их можно носить с джинсами, брюками или даже с юбками.
  • Балетки-кроссовки. Гибрид, сочетающий комфорт кроссовок и изящество балеток, идеально подходит для тех, кто не хочет выбирать между стилем и удобством.
  • Обувь с открытым носком. Особенно актуальна для тех, кто живет в регионах с теплой осенью.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Inna Vikhorova

Канал создан в 2013 году. На сейчас подписчиками являются почти 18 тысяч пользователей. Здесь девушка делится модными трендами, образами, особенностями стиля и различными подборами образа для разных типов фигур.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода обувь женская обувь интересные новости
