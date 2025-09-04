Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025

Что узнаете:
- Модная обувь на осень-2025
- С этим носить высокие широкие сапоги
Пока украинцы радуются жаркими днями, уже следует начать думать о том, что вы будете носить осенью. Осенняя прохлада может ворваться в любой момент, смена погоды может быть резкой, поэтому уже нужно быть готовой к переходу на теплый гардероб.
Известная украинская стилистка Юлико поделилась секретом, который поможет сделать множество образов стильными и трендовыми. Даже обычные и простые вещи в вашем гардеробе заиграют яркими и современными красками. А секрет кроется в одном - обуви. Юлико рассказала, какая обувь должна быть у каждой современной женщины, которая хочет выглядеть на все 100%.
Модная осенняя обувь 2025 года
Самой модной обувью осени-2025 становятся сапоги, без которых не обойдется ни один стильный образ. Эту обувь можно сочетать с чем угодно: платье, джинсы, леггинсы, юбка - все это будет выглядеть великолепно в сочетании с широкими высокими сапогами.
"Это не просто обувь. Это ваш новый бойфренд: высокий, крепкий, обнимает ножку так, как никто другой, и главное - всегда рядом, когда надо выглядеть дорого... Ты очень много образов можешь с ними сделать. Даже с теми же леггинсами ты сможешь сделать модный трендовый образ, даже с джинсами скинни. Поэтому нам всем они нужны", отметила Юлико.
Эти сапоги не только стильные, но и очень удобные. Они идеально сядут на любую ножку - как на худую, так и на пухленькую.
Вы сможете подобрать свою идеальную пару высоких сапог. Цвет, материал, высота и стиль каблука, стиль носка сапога - выбирайте сапоги на ваш вкус.
Кто такая Юлико?
Юлико - звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондон, Милан и Париж. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и другие. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.
