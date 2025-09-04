Универсальная стильная прическа за одну минуту: бьюти-лайфхак для экономии времени

Простая, но трендовая прическа спасет в момент, когда времени вообще нет.

Придумывать каждый день, как уложить волосы, чтобы они хорошо выглядели и прическа не распадалась посреди дня - задача не простая. А иногда бывает так, что на укладку остается мало времени.

В таком случае спасет лайфхак с универсальной прической за одну минуту. Главред узнал, что им на YouTube-канале "ЗАКОХАНА в себе" поделилась украинский блогер и эксперт в макияже Александра Федив.

Какую прическу можно сделать за минуту

Лучшим вариантом экспресс-прически, которая будет хорошо выглядеть и подходить под большинство образов является заколотые передние прядки заколками с распущенными волосами.

Однако проблемой этой прически является то, что обычно уже через несколько часов прядки начинают обвисать, ведь заколки сползают. Эксперт объяснила, как надежно их зацепить, чтобы прическа держалась весь день.

Как правильно закрепить прядку

Александра отмечает, что надо правильно выбрать высоту прядки. для этого берем прядь волос и подбираем ее к сгибу. Далее прядку надо развернуть и зацепить заколку правильно.

"Открыли заколку, зацепили низ волос, дошли до кожи головы, закрыли заколку и по коже головы поехали вперед", - пояснила эксперт.

О персоне: Александра Федив Александра Федив - украинский блогер, эксперт по макияжу, которая делится советами из бьюти сферы. В Instagram аудитория Александры насчитывает более 58 тысяч подписчиков.

