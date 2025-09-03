Возвращение старых трендов и дерзкие акценты: фэшн-гуру назвали самую модную обувь 2025

Читайте больше:
Первые дни осени радуют нас теплой погодой, однако уже не за горами то время, когда из босоножек и балеток придется перепрыгнуть в осеннюю обувь. Фэшн редакторы издания Elle Мэг Донахью и Дейл Арден Чонг проанализировали обувные тренды, которые были представлены на неделях моды, и сформировали список самых актуальных моделей на осень-2025.
Квадратный носок
Мода - циклична, и это как нельзя лучше подтверждает возвращение обуви с квадратным носком. К счастью, у модниц в этом году есть выбор: актуальными будут и носки с острыми углами, и более изящные, закругленные.
Стилизованные кроссовки
Тренды последних годов неумолимо превращают кроссовки из спортивной обуви в модный аксессуар, который можно надеть буквально под что угодно - деловой костюм, вечернее платье, романтический образ. Дизайнеры в 2025 году решили закрепить этот тренд, так что образы с кроссовками этой осенью очень актуальны.
Принт "под змею"
Следующий большой тренд осени-2025. Не только обувь, но и сумки с хищным змеиным принтом в фаворе у дизайнеров в этом сезоне. Здесь интересна сама текстура и повторение рисунка, а вот в оттенках можно экспериментировать, как душе угодно.
Ковбойские сапоги
Самодостаточный тренд, который остается актуальным на протяжении последних нескольких лет. Высокие или низкие, с вышивкой или под "челси", с металлическими элементами или бахромой, на высоком или низком каблуке - мода осени-2025 оставляет пространство для фантазии и самовыражения.
Сапоги с широким голенищем
Сапоги-чулки, под которые было сложно надеть даже носок, не говоря уже о тщетных попытка, заправить в них брюки, отходят в этом сезоне на второй план, освобождая место для модной обуви 2025 года - сапог с широким голенищем. Актуальны прямые модели или обувь с голенищем-"гармошкой".
