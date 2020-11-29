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Теплые платья удивительной красоты пришли в моду на зиму 2021 - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

29 ноября 2020, 06:31

Не важно, из какой ткани пошито ваше платье, какого оно цвета и длины – если присутствует асимметрия, то вы в тренде.

  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram
  • Модные платья зима 2021 Instagram

Иногда с красивого платья начинается все самое лучшее в жизни – смотря на себя в зеркало, появляется исцеляющее душу чувство любви к себе, которое творит чудеса. Поэтому даже зимой не стоит забывать об этом самом женственном элементе гардероба. Тем более, ее величество Мода 2020 позаботилась о том, чтобы самые модные платья на зиму были не только стильными, но и уютными, теплыми и живописными.

В этом году на передовой моды оказались комфортные платья-свитера и джемперы – в нашем материале Не только для ленивого воскресенья: в моду пришли чудесные платья-свитера можете более подробно о них узнать.

Модные тенденции платьев на зиму 2020-2021 удивляют новинками и напоминают о прошлом. В этом сезоне каждый найдет то, что ему больше всего нравится. В частности, одновременно в моду вернулись монохромные платья, которые выглядят скромно, но со вкусом, а классические цвета – черный, белый, серый, коричневый и темно-синий – стали самыми главными в зимнем сезоне.

Кроме того, отдельно хотелось бы акцентировать внимание на том, что белоснежные платья, которые у многих ассоциируются с теплыми летними деньками, внезапно стали ярким трендом зимы!

А еще в моду основательно вернулась бахрома, и на платьях в том числе - ковбои, вечеринки "Великого Гэтсби" из 20-х и эпоха "застоя" 70-х переплелись в этом стиле, который пустил корни в зиму 2021.

Еще один громкий come back этого сезона – роскошный А-силуэт, пропитанный эпохой 50-х и 60-х: в таких платьях фигура выглядит изящно, и за это качество многие женщины их точно полюбят.

Мы сегодня расскажем вам о самых модных зимних платьях 2021, которые заслуживают внимания – в нашей фотогалерее вы найдете яркие образцы для вдохновения.

Модные платья зима 2021 – на что обратить внимание

В моде длинные трикотажные и вязаные платья

Что зимой самое главное? Правильно, комфорт и удобство. Именно поэтому модные платья осень-зима 2020-2021 - это просторные и длинные вязаные, а также трикотажные модели, в них не страшен ни ветер, ни холод. Модное вязаное платье – это не обязательно то, что связали руками: уже сегодня в продаже найдете много вариантов с красивыми узорами, похожими на ручную работу. Также обратите внимание на трикотажные платья, которые красиво обтекают фигуру без акцента на сексуальность, и делают ее изящной. При желании тонкую талию можно выделить кожаным ремнем.

Модные платья зима 2021 / Instagram

Хит сезона - платье-джемпер

Всем тем, кто ищет универсальное платье на зиму 2020-2021, в котором можно не только ходить на работу, но и работать дома, советуем платье-джемпер длиной до середины колена: в нем точно будет тепло, и оно красиво сочетается с любой зимней обувью – высокими сапогами или ботинками на грубой подошве. Самые модные платья-свитера – темных расцветок или яркие модели с абстракцией и асимметрией.

Модные платья зима 2021 / Instagram

Читайте такжеВ моду на зиму пришли восхитительные кардиганы и теплые свитера оверсайз: фотоВ трендах шикарные платья с акцентными рукавами

Еще один модный тренд на зиму 2020-2021 – платья невероятной красоты с акцентными рукавами. Если видите платье простого силуэта, но у которого элегантные рукава – знайте, это модное платье! Это могут быть сборки, объемные плечи или вырезы на плечах, пуговицы или другие детали, которые привлекают внимание к плечам. Такие платья станут находкой для карьеристок, ведь они добавляют женщинам внутренней силы и раскрепощенности.

Модные платья зима 2021 / Instagram

Асимметричные платья опять в тренде

Не важно, из какой ткани пошито ваше платье, какого оно цвета и длины – если присутствует асимметрия, то вы в тренде. И чем более смелым будет фасон платье, тем оно моднее. Необычно оформленный вырез, рукава разной длины, оригинальные драпировки или неровный подол – все это способно вмиг превратить вас в ультрамодную красотку в сезоне зима 2021.

Модные платья зима 2021 / Instagram

Модные платья 2020 зима – какие еще платья в моде:

  • Заслуживают внимания платья из экокожи.
  • Клетчатые платья безумно популярны.
  • Все еще в моде платья-рубашки.
  • Плиссированные платья – новинка сезона.
  • Платье-футляр сейчас актуально.

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