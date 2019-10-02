Астроном объяснил, откуда берутся магнитные бури

"Ускоренный солнечный ветер", соприкасаясь с магнитосферой Земли, может вызывать ее возмущения / replyua.net

В октябре 2019 года Землю накроют аж семь магнитных бурь, которые скажутся на состоянии здоровья метеочувствительных людей. Астроном Всеволод Лозицкий спрогнозировал магнитную бурю в конце октября и объяснил, что станет ее причиной.

По словам астронома, 29-31 октября протяженные, обширные по площади корональные дыры могут стать предпосылкой для магнитной бури. Корональная дыра - это "место открытых конфигураций магнитного поля Солнца", откуда "дует ускоренный солнечный ветер со скоростью 100-200 километров в секунду". Соприкасаясь с магнитосферой Земли, он может вызывать ее возмущения.

Читайте такжеВ октябре украинцы могут пострадать от мощных магнитных бурьВ то же время Лозицкий считает, что 29-31 октября речь может идти только об умеренной магнитной буре. Индекс планетарной геомагнитной активности может составить не более 5-6 баллов, рассказал он украинским СМИ. По словам ученого, главная причина отсутствия мощных магнитных бурь в 2019 году – тот факт, что Солнце пребывает в минимуме своей активности.

Напомним, ранее Главред рассказал, какое влияние на человека оказывает магнитная буря и что принимать во время магнитных бурь.