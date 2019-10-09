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Ученые обьяснили, от каких проблем может избавить медитация

9 октября 2019, 01:02

Благодаря регулярному медитированию, можно избавиться от многих проблем со здоровьем.

медитация
Медитация помогает избавиться от стресса и зависимостей / genuspeha.ru

Ученые обьяснили, как медитация поможет не только расслабиться, тренировать концентрацию и осознанность сконцентрироваться, но и избавить от различных проблем со здоровьем.

Эксперты назвали 5 проблем, от которых избавит медитация, передает МедикФорум.

Стресс

Занятия медитацией могут сократить траты на походы к психотерапевту и покупку успокоительных. Согласно исследованию, это позволяет снизить уровень гормона стресса – кортизола. Таким образом, это позволит избавиться от стресса. 

Депрессия и тревога

Это две самые распространенные психологические проблемы людей. Но с помощью медитации можно избавиться от таких проблем. Успокаивающие занятия действуют на активность в двух конкретных частях мозга: префронтальной коре, контролирующей состояние беспокойства, и передней поясной коре, ответственной за мышление и эмоции. После 20 минут медитации уровень тревожности сокращается на 40%, выявили ученые.

Лишний вес

Если вы регулярно заедаете стресс, то лучше обязательно заниматься медитацией. Во-первых, это позволит избавиться от стресса. Во-вторых, это неизбежно приведет к приведению внешнего вида в порядок. Когда люди становятся на путь осознанности, то человек сознательно подходит к выбору пищи, вкусу, внешнему виду, аромату. В итоге никаких лишних калорий и вредных перекусов.

Зависимость

Если человек курит или употребляет алкоголь, то медитация ему показана. С ее помощью гораздо проще отказаться от зависимостей. Эксперимент показал, что люди, которые занимались медитацией 10 дней, стали курить на 60% меньше. При этом они даже не пытались бросить курить, а отказ от вредной привычки проходил сам по себе.

Бессонница

Медитация позволит избавиться от проблем со сном. Она полезна не меньше, чем снотворные. Все дело опять-таки в избавлении от стресса, который мучает людей и не дает им спокойно спать.

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