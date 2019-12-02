Магнитная буря в начале декабря потреплет нервы и сердце: что делать

Магнитная буря 3 декабря 2019 сожмет в тиски – как помочь себе / bashinform.ru

Первая рабочая неделя декабря 2019 в Украине начинается неспокойно – в геомагнитном плане.

Магнитная буря 3 декабря 2019 станет первой в этом месяце и далеко не самой сильной – но мерзопакостной, и свою долю неприятностей украинцам она принесет.

Во время магнитных бурь на ухудшение самочувствия жалуются даже здоровые люди. Дурное настроение и быстрая утомляемость – это самые легкие симптомы при магнитных бурях. Всё это выливается в сонливость и апатию. Отсюда и рекомендации врачей хорошо высыпаться накануне метеоудара и избегать стресса в день Х.

Читайте такжеМощный удар из космоса: когда наносят удар магнитные бури в декабреУ людей с более слабым здоровьем и иммунитетом в дни магнитных бурь скачет давление, кружится и/или болит голова, даже возможны мигрени. Они жалуются на учащенный пульс. В этом случае врачи советуют уже выпить лекарства (чтобы снять симптомы). "Сердечникам" и людям с хроническими заболеваниями и вовсе стоит держать аптечку под рукой.

Чтобы перестраховаться, человеку стоит в день магнитной бури 3 декабря 2019 придерживаться правильного рациона питания, блюсти водный режим и обеспечить себе полноценный отдых накануне, в день бури и после.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.