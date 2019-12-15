В России назвали самые опасные новогодние салаты

В России назвали самые опасные салаты / Фото 7dach.ru

Граждан России в преддверии Нового года 2020 "обрадовали" черным списком салатов, которые категорически нельзя есть.

В частности, в Роспотребнадзоре назвали оливье, сельдь под шубой, мимозу и крабовый салат, в основе которых майонезная заправка, опасными для здоровья.

"Блюда должны быть легкоусвояемыми, нежирными и в небольших количествах. Для новогоднего стола хорошо подойдут лёгкие салаты из зелени и свежих овощей", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Также в Роспотребнадзоре упрекнули граждан в традиции "гулять всю ночь", когда человеческий организм должен спать. Дескать, в это время работа пищеварительной системы существенно замедлена.

Поэтому для ночного застолья россиянами посоветовали угощаться запечённым или тушёным мясом.

Кроме того, чтобы не оказаться в больнице с отравлением, российские эксперты настоятельно порекомендовали своим соотечественника сократить на новогоднем столе количество блюд, не прошедших термическую обработку.

Отметим, эксперты говорят, что настоящий майонез - продукт скоропортящийся. Цель производителей и продавцов сделать срок хранения майонезам длительным. В магазине вы можете увидеть майонез со сроком хранения больше полугода. Достигается это синтетическими добавками – консервантами. Для примера E385. Он же ЕДТА (этилендиаминтетраацетат), он же трилон Б. Эта добавка сама по себе неплохо отмоет унитаз от ржавчины и очистит от коррозии цветные металлы. И это добавляют в пищевой продукт.

Читайте такжеКак снег на голову: названа самая опасная закуска под водку и коньякНапомним, ранее сообщалось, селедка под шубой – неизменное блюдо практически на каждом новогоднем столе. Этот салат любим многими, однако далеко не всем его можно кушать без вреда для здоровья. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления этого популярного блюда.