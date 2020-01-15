Врач развеял миф о причинах цистита

Боль в пояснице, рези при мочеиспускании – признаки цистита / Фото Pixaby

Цистит – одна из самых распространенных болезней холодного времени года. От этого недуга, по статистике, страдают приблизительно 35% женщин и около 15% мужчин. Уролог Александр Костырко рассказал, что может стать причиной цистита.

Врач отметил, что цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое возникает в результате попадания в него источников инфекции - бактерий или вирусов. В этом случае речь идет об инфекционном цистите. Он может развиться как сам по себе, так и в результате осложнения других заболеваний. По словам Костырко, инфекция может "опуститься" с крово- или лимфотоком, если человек имеет отит, кариес, бронхит и прочие заболевания.

Цистит бывает и неинфекционный. Его может спровоцировать длительный прием каких-либо медикаментов, например, обезболивающих препаратов, злоупотребление алкоголем и острая пища, передает MedOboz.

Врач рекомендует не заниматься самолечением и при появлении первых признаков цистита обратиться к урологу, сдать назначенные анализы и только по их результатам начинать лечение. В противном случае болезнь может принять более тяжелую форму, которую лечить дольше, сложнее и дороже, либо может перерасти в хроническое заболевание и преследовать человека всю жизнь.

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