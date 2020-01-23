Магнитные бури 23 января 2020 – на что надеяться украинцам

Магнитные бури зимой 2020 расшатывают нервную и иммунную системы.
Магнитные бури в зимнее время расшатывают нервную и иммунную системы человека. Однако они все же не столь сильны, как летом. В холодное время года сосуды человека магнитные возмущения переносят легче.
Кому интересно, ожидаются ли магнитные бури 23 января, в четверг – уточним, что вероятность магнитных бурь завтра составляет лишь 5%. Солнечных пятен также не фиксируют. Так что нервничать не стоит: можно расслабиться и отдохнуть.
Ближайший метеоудар ожидается лишь через неделю, уже в следующем месяце.
Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 предупреждает о магнитных возмущениях в начале месяца. И данные NASA, и сервис Магнитные бури онлайн от ФИАН свидетельствуют, что не сильная магнитная буря начнется сразу с 1 февраля.
Читайте такжеУченые пояснили, как йога поможет справиться с высоким давлениемОна будет слабой – но продолжительной: магнитная буря растянется на 5 дней, чего не наблюдалось уже давненько (обычно всё укладывалось в пару дней).
То есть нагружать сердечнососудистую систему и волновать артериальное давление буря 1-5 февраля 2020 будет не слишком грубо и настырно – но из-за продолжительности организм она-таки вымотает.
А чтобы во время магнитных бурь не болела голова и не шалили сосуды – врачи в качестве профилактики советуют стать адептами здорового образа жизни.
Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.