Магнитные бури 23 января 2020 – на что надеяться украинцам

Магнитные бури 23 января 2020 – на что рассчитывать и чем опасны зимние метеоудары / Tv.ua

Магнитные бури в зимнее время расшатывают нервную и иммунную системы человека. Однако они все же не столь сильны, как летом. В холодное время года сосуды человека магнитные возмущения переносят легче.

Кому интересно, ожидаются ли магнитные бури 23 января, в четверг – уточним, что вероятность магнитных бурь завтра составляет лишь 5%. Солнечных пятен также не фиксируют. Так что нервничать не стоит: можно расслабиться и отдохнуть.

Ближайший метеоудар ожидается лишь через неделю, уже в следующем месяце.

Прогноз магнитных бурь на февраль 2020 предупреждает о магнитных возмущениях в начале месяца. И данные NASA, и сервис Магнитные бури онлайн от ФИАН свидетельствуют, что не сильная магнитная буря начнется сразу с 1 февраля.

Читайте такжеУченые пояснили, как йога поможет справиться с высоким давлениемОна будет слабой – но продолжительной: магнитная буря растянется на 5 дней, чего не наблюдалось уже давненько (обычно всё укладывалось в пару дней).

То есть нагружать сердечнососудистую систему и волновать артериальное давление буря 1-5 февраля 2020 будет не слишком грубо и настырно – но из-за продолжительности организм она-таки вымотает.

А чтобы во время магнитных бурь не болела голова и не шалили сосуды – врачи в качестве профилактики советуют стать адептами здорового образа жизни.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.