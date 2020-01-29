Магнитные бури сегодня-завтра раздраконят нервы – что делать

Магнитные бури 29-30 января 2020 раздраконят нервишки – как спастись / replyua.net

Магнитные бури переносятся легче в холоднее время, чем в жаркую пору, когда жара создает дополнительную нагрузку на сосуды. Тем не менее совсем без последствий такие метеоатаки не проходят.

В этот раз погода в Украине – с 29 января синоптик обещает похолодание – сыграла на руку украинцам. Магнитная буря 29 января 2020 итак была весьма слабой: лишь в 3 балла – так что последствия от нее ощутят лишь те, кто страдает от хронических болячек или переутомления.

Читайте такжеГотовьте головы и лопаты: синоптик предостерег о сложностях и какабякахМагнитная буря 30 января 2020 также набирает лишь 3 балла. Ее главная опасность в том, что такая магнитная ситуация будет продолжаться уже второй день подряд. Плюс организм ослабит усталость под конец рабочей недели.

Симптомы при магнитных бурях зачастую индивидуальны. Поэтому метеозависимые люди, которые от них страдают, итак знают, чего им ждать и как с этим бороться. Но на всякий случай напомним, что в этот период вероятны:

проблемы со сном (его отсутствием или, наоборот, сонливостью);

перепады настроения (необоснованные приступы злости, депрессивный настрой, жажда поскандалить на пустом месте и пр.);

быстрая утомляемость;

"ватная" голова или даже головокружения (так что осторожнее за рулем, особенно на фоне приближающегося гололеда) и т.п.

Поэтому в дни магнитных бурь не стоит переедать, перенапрягаться (физически и эмоционально) и злоупотреблять алкоголем и энергетиками. Лучше выспаться, неспешно прогуляться на свежем воздухе и пить побольше чая с расслабляющей мятой.

Магнитные бури 29-30 января 2020 – прогноз NASA

Магнитные бури 29-30 января 2020 – прогноз ФИАН

А людям с гипертонией, сердечными и другими патологиями необходимо постоянно держать при себе нужные медикаменты. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.