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Грохнет по-серьезке – магнитная буря в 5 баллов несется к Земле – что делать

11 февраля 2020, 05:51

Прогноз магнитных бурь обещает накал страстей и серьезный удар по здоровью даже людей крепких и выносливых.

Мощнейшая магнитная супербуря скрутит в рог – как спастись
Мощнейшая магнитная супербуря скрутит в рог – как спастись / 1zoom.ru

Мощная магнитная буря сразу в 5 баллов ждет нас в марте. Настолько сильно геомагнитная обстановка Земли не накалялась уже несколько месяцев, в основном "щадя" землян и отделываясь штормами в 3-4 балла.

Магнитная буря 4 марта 2020 будет уровня G1. Правда, на следующий день она пойдет на спад: уже 5 марта 2020 эксперты прогнозируют магнитную бурю в 4 балла.

Не только метеозависимым, но и людям здоровым и с крепким иммунитетом стоит в эти дни держать под рукой нужные лекарства – в первую очередь от головных болей и скачков давления. Раздражительность, апатию и скачки давления стоит лечить теплым чаем с мятой.

Читайте такжеШарахнет по-черному – когда ждать магнитные бури в феврале 2020Головные боли в эти дни могут доходить до мигреней и рвоты. Многие будут жаловаться на проблемы со сном, а добрать отнятые бессонницей часы в дневное время не выйдет: буря приходится на середину рабочей недели.

Сердце может отреагировать на бурю тахикардией, а суставы – болевыми ощущениями. Людям, у которых есть хронические проблемы по этой части, необходимо держать аптечку поближе.

Небольшой репетицией жуткого метеошторма в марте можно считать приближающийся метеоудар в 4 балла, который накроет Землю через недельку: магнитная буря 17 февраля 2020 будет однодневной и больше всего отразится на здоровье головы и сосудов, нежели остальных органов.

Прогноз магнитных бурь на февраль-март 2020
Прогноз магнитных бурь на февраль-март 2020

В дни магнитных бурь стоит отказаться от алкоголя и кофеина, заодно убрав из рациона жирную пищу, почаще проветривать помещения и сверх меры не напрягаться. Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.

Геомагнитная обстановка может резко меняться – так что лучше следите за прогнозами магнитных бурь на нашем сайте, мы постараемся давать всю информацию максимально оперативно.

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