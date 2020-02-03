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Чистотел: применение, лечебные свойства и противопоказания

3 февраля 2020, 09:30

Главред решил рассказать для всех своих читателей, интересующихся либо практикующих народную медицине о растении чистотел

Чистотел
Настой чистотела / 1000 menu

Чистотел – хорошо известно и регулярно используемое в народной медицине многолетнее травянистое растение из семейства маковых, которая растет в лесах, в затененных местах, садах, парках, во дворах.

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Чистотел лечебные свойства

Ради лечения используют наземную часть чистотела. Траву положено заготавливать, когда она цветет, а сушить – в темных местах на чердаках и под навесом.

Чистотел инструкция и чистотел лечение

Чистотел нужно принимать под постоянным наблюдением врача.Растение используют как противосудорожное, противовоспалительное, обезболивающее, бактерицидное, успокаивающее, противоопухолевое, мочегонное, желчегонное, ранозаживляющее, лактогонное лекарственное средство.

Лечение чистотелом нужно начинать только со слабых настоев. А настой для внутреннего употребления можно готовить на молоке, при этом ослабляется и токсичные свойства растения.

Чистотел
Чистотел / WMJ

Как пить чистотел для очистки организма

Максимальная суточная доза настоя чистотела — не более двухсот грамм (приблизительно один граненый стакан).

В небольших дозах чистотел способен замедлять сердечную деятельность, снижать кровяное давление, успокаивать нервную систему. Его положено принимать во время неврозов, судорог, параличей и воспалении поджелудочной железы.

Читайте такжеАмброзия: когда цветет, как выглядит и лечение аллергииКроме того, настой чистотела пьют при приступах кашля, гастритах, туберкулезе легких, коклюше, аллергии, грудной жабе, воспалении толстого кишечника, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, полипах желудка и кишечника, раке желудка, язвенном колите. Также он может использоваться как желчегонное при заболеваниях печени, желчных протоков и желчного пузыря, желчнокаменной болезни, гепатите.

Чистотел используют в том числе и для профилактики с лечением злокачественных онкологических новообразований – он задерживает увеличение опухоли и рост метастазов.

Для борьбы с полипами и язвенным колитом настой чистотел используют внутрь, иногда в комплексе с полевым хвощом, шалфеем, зверобоем, марьиным корнем. Кроме того, достаточно часто делают микроклизму – после очистительной клизмы.

Чистотел
Чистотел / Огородники

Чистотел противопоказания

Передозировка настоем чистотела вызывает тошноту, рвоту, паралич. Длительное применение приводит к дистрофии слизистой внутренних органов и дизбактериозу кишечника. Кроме того, препараты на чистотеле категорически противопоказаны людям, которые страдают от эпилепсии, бронхиальной астмы, стенокардии

Чистотел в народной медицине

Настой чистотела применяется знахарями как мочегонное средство при водянке, папилломатозе мочевого пузыря, а также во время лечения заболеваний суставов, подагры, ревматизме, полиартрите, снятии болезненных ощущений при менструациях и климаксе с приливами. Также чистотел от папиллом – довольно часто используемое средство.

Настоем / отваром чистотела, его соком, разведенным водой, обычно полощут рот и горло во время воспаления слизистой, для успокоения зубной боли, а также папилломатозе гортани.

Хорошо работает также горный чистотел от папиллом. Этот препарат не только уничтожает клеточную структуру папиллом и бородавок, но и разлагает их инфекционные возбудители.

Чистотел

Чистотел косметика

В качестве косметического лосьона применяется отвар чистотела. В зависимости от рецепта для таких целей используют свежее или высушенное сырье. Лосьон нужно использовать перед сном, протирая предварительно очищенную кожу около пяти – десятки минут. Кроме того, отвар чистотела можно добавлять в косметические маски.

Напомним, ранее ученые нашли растение, продлевающее человеку жизнь - после того, как в деталях изучили антибактериальные, противогрибковые, антиоксидантные и противовоспалительные свойства 

растение чистотел
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