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Ученые изобрели новый способ лечения диабета

26 февраля 2020, 23:20

В США ученым удалось добиться нового прорыва в лечении такой сложной болезни - диабета.

Ученые, диабет
Ученые и диабет. Иллюстративное фото / Mskgazeta

Группа ученых из Вашингтонского университета после долгих исследований смогли вылечить несколько мышей от диабета.

Такое сообщение опубликовал портал Популярная механика. Согласно обнародованным данным, исследователи разработали новейшую методику превращения клеток организма человека в клетки, продуцирующие инсулин.

Ученые сумели обнаружить новый способ преображения плюрипотентных стволовых клеток человека (hPSCs) в бета-клетки поджелудочной железы. Они и вырабатывают инсулин. Такие клетки были пересажены мышам с острой формой диабета. И те сумели довольно быстро излечиться.

"У этих мышей была крайне тяжелая форма диабета с показаниями уровня сахара в крови более 500 миллиграммов на децилитр крови — уровень, который может быть смертельны для человека. Когда мы дали мышам продуцирующие инсулин клетки, то в течение двух недель уровень глюкозы в их крови нормализовался и оставался таковым в течение многих месяцев", - заявил один из ученых, доктор Джеффри Р. Миллман.

Напомним, ранее британские ученые пояснили роль рыбьего жира в лечении диабета. До этого в США исследователи представили пластырь для лечения диабета

диабет здоровье клетки ученые
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