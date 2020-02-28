Доктор Комаровский забил тревогу из-за очень опасной игры

Комаровский предупредил об очень опасной игре среди подростков / Скриншот

Современные подростки часто хотят выделяться из коллектива и пробовать что-то новое, что очень активно рекламируют в Сети. Но не всегда такое стремление приносить пользу, а даже наоборот, часто несет смертельную опасность.

Так, известный педиатр Евгений Комаровский обратился к родителям и предупредил их о появлении новой подростковой "игры", которая может нанести ущерб здоровью. Врач рассказал о том, что в последнее время участилось число "жертв" так называемой "Подсечки".

По его информации, в этой "игре" задействованы трое людей: двое – стоят по бокам, один – посередине. Собственно, этот "участник" и выполняет задание, подпрыгивая, в тот момент, когда двое других одновременно подставляют ему подножки. Если "главному герою" посчастливилось приземлиться на пол, не зацепив ноги тех, кто мешает – ему повезло. В противном случае, он плашмя приземляется на землю и не исключено, что получает серьезные травмы.

Ранее Комаровский во время визита в Новые Санжары, куда эвакуировали украинцев из охваченного коронавирусом Уханя, заявил, что в скором времени распространение заболевания может пойти на спад.

В YouTube он опубликовал видео, в котором утверждает, что для прекращения распространения данного вируса следует "обеспечить самую строгую изоляцию всех, кто заболел или был в контакте".

Также Главред писал о том, что известный педиатр сообщил, что рассказы о вреде молочки могут быть глупостью или попыткой продать что-то альтернативное, но в разы дороже, например соевое или миндальное молоко.