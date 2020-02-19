Комаровский разгромил новомодную сказку о молочке

Молочка не вредит организму, подчеркнул Евгений Комаровский / Скриншот

Утверждение, что молоко и молочные продукты, которые производят из молока сельскохозяйственных животных, вредные – новомодная сказка.

Рассказы о вреде молочки могут быть глупостью или попыткой продать что-то альтернативное, но в разы дороже, например соевое или миндальное молоко, написал педиатр, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский в Instagram.

Медик отметил, что молочка играет огромную роль в питании взрослых и детей.

"…человечество благополучно дожило до 21 века, употребляя молоко сельскохозяйственных животных, делая из него прекрасные ценные продукты…", – подчеркнул Комаровский.

По его словам, в обществе всегда есть люди, которым необходимо "выпендриться" и рассказать, что все ошибаются, делают неправильно, а они самые умные, лучше всех все знаю и едят альтернативные продукты, поскольку молочное якобы им вредно.

Ранее Евгений Комаровский написал, что ребенку не критично есть молочку, поскольку есть и другие источники кальция и белка. Педиатр добавил, что один молочный продукт - мороженое, едят все дети.