Доктор Комаровский объяснил, критично или нет есть молочку

Если дети не едят молочку - это не критично, сообщил Евгений Комаровский / Скриншот видео с youtube.com

Ребенку не критично есть молочные продукты, поскольку существуют и другие источники белка и кальция.

Один молочный продукт - мороженое, едят все дети, написал известный врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.

Медик подчеркнул, что отсутствие в меню молочки совсем не критично.

Доктор Комаровский добавил, что очень много млекопитающих никогда не едят молочные продукты после того, как перестают ими питаться после рождения, и прекрасно себя чувствуют.

Кандидат наук отметил, что много белка и кальция не только в молочных продуктах, но и в рыбе. "…Белка много и в рыбе, и в мясе, и в яйцах. Кальция огромное количество в той же рыбе, в зеленых овощах и фруктах", - написал он.

Ранее Евгений Комаровский сообщал, что малышам можно давать полезные сладости, например, изюм и курагу. Врач отмечал, что сладости стоит включать в рацион бодрых и активных детей.