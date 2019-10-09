Доктор Комаровский объяснил, критично или нет есть молочку

Кальция и белка много не только в молочке, отметил врач.
Ребенку не критично есть молочные продукты, поскольку существуют и другие источники белка и кальция.
Один молочный продукт - мороженое, едят все дети, написал известный врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в Instagram.
Медик подчеркнул, что отсутствие в меню молочки совсем не критично.
Доктор Комаровский добавил, что очень много млекопитающих никогда не едят молочные продукты после того, как перестают ими питаться после рождения, и прекрасно себя чувствуют.
Кандидат наук отметил, что много белка и кальция не только в молочных продуктах, но и в рыбе. "…Белка много и в рыбе, и в мясе, и в яйцах. Кальция огромное количество в той же рыбе, в зеленых овощах и фруктах", - написал он.
Ранее Евгений Комаровский сообщал, что малышам можно давать полезные сладости, например, изюм и курагу. Врач отмечал, что сладости стоит включать в рацион бодрых и активных детей.