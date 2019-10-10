Доктор Комаровский предупредил о сомнительных препаратах

Препараты на основе интерферона - сомнительные, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

В большинстве стран мира, в которых развито здравоохранение, препараты на основе натурального или искусственного интерферона не применяются, поскольку их эффективность вызывает весьма обоснованные сомнения.

Интерферон - особый белок, который вырабатывает организм, действующий против вирусов и регулирующий многие иммунные реакции, а для препаратов его получают из лейкоцитов крови доноров или с помощью генно-инженерных технологий, написал врач и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.

По словам эксперта, препараты на основе натурального интерферона в большинстве государств с развитой медициной почти не применяют по трем причинам:

Из-за использования крови доноров нельзя исключить, что в препарат попадет возбудитель кровяных инфекций, например, гепатита или ВИЧ;

В таких препаратах всегда есть нежелательные компоненты белкового происхождения;

Нет доказательства, что натуральные интерфероны в форме капель в нос эффективны для лечения простуды.

Медик отметил, что искусственный интерферон в виде инъекций применяют для лечения очень опасных болезней - герпес, гепатит В, С, D и некоторые онкозаболевания.

Читайте такжеДоктор Комаровский дал дельные советы относительно лекарств"Рекомбинантный (искусственный - Ред.) интерферон также выпускается в лекарственных формах для ректального и местного применения и рекомендуется для профилактики и лечения ОРВИ", - добавил кандидат наук.

Ранее Евгений Комаровский поделился, что в Украине сплошь и рядом пациентам ставят диагноз дисбактериоз, а он - "мифический". Врач подчеркнул, что на дисбактериоз можно списать много разных симптомов.