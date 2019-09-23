"Сплошь и рядом": доктор Комаровский назвал "мифический" диагноз

Пациентам сплошь и рядом ставят "мифический" диагноз - дисбактериоз, сообщил Евгений Комаровский / instagram.com/doctor_komarovskiy

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в Украине пациентам часто ставят "мифический" диагноз - дисбактериоз.

Дисбактериоз - не болезнь, а одно из проявлений проблем со здоровьем, написал медик на своей странице в Instagram.

Доктор Комаровский добавил, что влияние на свойства микрофлоры человека является одним из направлений псевдолечения, поскольку применяемый метод исследования микрофлоры - анализ кала на дисбактериоз - не дает объективных сведений о ее состоянии.

"Тем не менее, сплошь и рядом дисбактериоз является мифическим диагнозом, на который очень легко списать огромное число самых разнообразных болезней, жалоб и симптомов... В результате основные причины развития конкретной болезни не устраняются…", - подчеркнул он.

Читайте такжеДоктор Комаровский дал дельные советы относительно лекарствВрач добавил, что после такой помощи больной начинает бегать по кругу между аптекой и бактериологической лабораторией, поскольку анализ на дисбактериоз, в котором было бы написано "норма", - удивительная редкость.

"…бактерий много, и хоть какая-то да выйдет за строгие рамки, отведенные ей отечественной медицинской наукой...", - отметил кандидат наук.

Ранее Евгений Комаровский развенчал миф о том, что лецитин приносит огромную пользу организму. Врач сообщил, что в подавляющем большинстве случаев все, что пишут о большой пользе лецитина, - чистый бизнес.