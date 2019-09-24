Доктор Комаровский сказал, какие сладости давать детям

Детям можно давать полезные сладости, поделился Евгений Комаровский / Скриншот

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский сообщил, что в рацион детей можно включать полезные сладости.

Малышам стоит давать натуральные сладости, например, курагу и изюм, поделился эксперт на своей странице в Instagram.

Доктор Комаровский отметил, что "вкусняшки" стоит давать активным, бодрым детям, о которых говорят, что у них "шило в попе".

"Первое, что надо делать, когда ребенок выпрашивает сладости, это посмотреть на детскую попу. Если попа большая, если со спины видны щеки, то лишние сладости такому ребенку точно не нужны", - подчеркнул медик.

Ранее Евгений Комаровский предупредил, что в рацион детей до 4 лет нельзя включать плотные продукты и продукты, которые тяжело жевать. Врач добавил, что малышам до 3 лет нельзя давать фрукты с кожурой.