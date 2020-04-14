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Почему нельзя пить кофе во время пандемии: ученые рассказали об опасности

14 апреля 2020, 04:33

Кофе может нанести вред организму.

кофе, кофе с молоком
Употребление кофе имеет ряд побочных эффектов / Фото pixabay.com

Ни для кого не секрет, что горячие напитки очень полезны  при простудных заболеваниях. Однако, если речь идет о кофе, то тут все не так однозначно. Кофе может нанести вред организму, особенно в условиях пандемии коронавируса. 

Вред кофе

Кофеманы знают, что употребление кофе имеет ряд побочных эффектов. В частности, можно столкнуться с  обезвоживанием организма. Дело в том, что кофе имеет мочегонный эффект, поэтому жидкость из организма будет выводиться быстрее.

Еще один минус употребления кофе в том, что бодрящий эффект этого напитка может стимулировать перистальтику кишечника и стать причиной диареи.

Обезвоживание и диарея могут ослабить организм. В связи с этим на борьбу с болезнью потребуется больше времени, передает Медик форум.

Стоит также учитывать и взаимодействие кофе с лекарствами. Дело в  том, что кофеин часто используется в медикаментах для более быстрого всасывания действующего вещества. Такого же эффекта можно ожидать и от чашечки крепкого эспрессо.

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Как сообщал Главред, ученые из США определили минимальное количество кофе, необходимое для продления жизни. Кроме того стало известно, помогает ли кофе для похудения, а точнее – сколько чашек кофе нужно выпить в день, чтобы съеденное не отложилось в совершенно не предусмотренных для этого местах.

кофе коронавирус здоровье новости Украины
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