Кофе продлит жизнь: сколько чашек нужно пить в день

Кофе продлевает жизнь/ Reuters

О пользе и вреде кофе написано немало. И вот американские ученые опубликовали очередное исследование, по результатам которого кофеманы получили "индульгенцию". Оказалось, что кофе пить можно и даже нужно, особенно если хочешь жить дольше, но есть несколько оговорок.

В частности, ученые из США определили минимальное количество кофе, необходимое для продления жизни. Если пить две чашки кофе в день, можно увеличить продолжительность жизни на два года, сообщает Express.

Кофе – польза

По словам исследователей, кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания. Кроме того кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность.

Приносит пользу это ароматный напиток и мозгу. В частности, кофе специфически воздействует на нейромедиатор аденозин, защищает главный орган нервной системы от нейронного воспаления, снижает риск развития болезни Альцгеймера и Паркинсона, а это дополнительно содействует продлению жизни.

"Таким образом, кофе продлевает жизнь: у тех, кто пьет кофе, риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов", - утверждают ученые.

Чтобы кофе работал в плюс для организма, его стоит пить без сахара. Кроме того, не стоит употреблять кофе в чрезмерном количестве, так как это негативно отражается на качестве сна.

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