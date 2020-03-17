Сколько чашек кофе пить в день, чтобы похудеть: ученые дали ответ

Ученые рассказали о пользе кофе при похудении / Reuters

Американские ученые провели новое исследование и нашли точный ответ на вопрос, помогает ли кофе для похудения, а точнее – сколько чашек кофе нужно выпить в день, чтобы съеденное не отложилось в совершенно не предусмотренных для этого местах.

Специалисты провели эксперимент с лабораторными мышами. В течение месяца грызунов кормили пищей с высоким содержанием жиров и углеводов и небольшим количеством белка. Кроме того мышам ежедневно давали кофеин в количестве, которое эквивалентно четырем чашкам кофе, передает Медик Форум.

В результате выяснилось, что грызуны, употреблявшие кофеин из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те подопытные, которые кофеин не употребляли.

Читайте такжеНазвано идеальное время для чашки кофеТаким образом, чтобы избавить себя от лишних килограммов, которые неизбежно появляются при употреблении жирной и сладкой пищи, ученые советуют выпивать четыре чашки кофе в день. Впрочем, если вы кофе не любите, можно пить и чай мате. Источник кофеина роли не играет – в любом случае он будет снижать накопление липидов в жировых клетках почти до 41%.

Напомним, ранее диетолог Светлана Фус посоветовала, чем заменить кофе. Эксперт сообщила, что вместо кофе можно пить напиток матча – это разновидность японского пропаренного зеленого чая, также можно употреблять цикорий или обычный чай.