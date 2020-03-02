Что пить вместо кофе: названы три напитка

Вместо кофе можно пить напиток матча, цикорий или обычный чай, посоветовала диетолог / Reuters

Диетолог Светлана Фус посоветовала, чем заменить кофе. Эксперт сообщила, что вместо кофе можно пить напиток матча – разновидность японского пропаренного зеленого чая, цикорий или обычный чай.

Цикорий по вкусу напоминает кофе, но в этом напитке нет кофеина, поэтому он не оказывает возбуждающего действия на нервную и сердечно-сосудистую системы, написала Фус в Instagram.

Эксперт подчеркнула, что в напитке матча есть кофеин, но он медленнее усваивается благодаря L-теанину и не провоцирует резкий подъем давления. ⠀"Матча способствует лучшей концентрации внимания, повышению продуктивности, но при этом не приводит к нервной возбудимости, как это часто бывает при стимуляции мозговой активности…", – отметила диетолог.

Фус добавила, что одним из лучших и полезных тонизирующих напитков является зеленый чай.

"…основная польза чая в полифенолах. Они обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Снижают риски развития опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также замедляют старение организма", – поделилась эксперт.

Ранее диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова написала, что кофе не стоит употреблять подросткам и детям, а также людям, которых беспокоят бессонница и учащенное сердцебиение.