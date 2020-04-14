Уханьская зараза этого не боится: самые глупые заблуждения о Ковид-19

Чеснок не защищает от коронавируса / УНИАН

За пять месяцев "путешествия" по миру опасный китайский вирус успел обрасти мифами. Конечно, людям свойственно все преувеличивать, но они ко всему еще и фантазируют. Так появилась масса ловушек, за которые Ковид-19 может сказать только спасибо – глупые ошибки пополняют ряды зараженных коронавирусом.

В частности, кто-то людям внушил, что передача вирусного возбудителя COVID‑19 происходит в районах с жарким влажным климатом. Это сказка! Сейчас уже ясно, что передача нового коронавируса может происходить в любых климатических условиях, включая районы с жарким влажным климатом.

Глупые заблуждения о коронавирусе

Горячая ванна - спасение

Прием горячей ванны не спасет от заражения COVID-19. Нормальная температура тела держится в пределах от 36,5°C до 37°C независимо от температуры воды в ванне или душе. А, как известно, коронавирус живет внутри человека, поэтому "убить" заразу в ванной не получится.

Электросушители убивают вирус

Нет. Электросушители для рук не убивают вирус 2019-nCoV. Для профилактики болезни необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом.

Обработка поверхности тела спиртом - панацея

Нет. Обработка всего тела спиртом или хлорной известью не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Но спирт и хлорная известь могут быть эффективными средствами дезинфекции поверхностей.

Чеснок убережет от уханьской заразы

Никто пока не доказал эффективность употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

Коронавирус лечат антибиотиками

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Они позволяют лечить только бактериальные инфекции, а Ковид-19 – это вирус. Поэтому больным коронавирусом могут прописать антибиотики, если появились сопутствующие бактериальные инфекции, пишет Российская газета.

Читайте такжеГде нас ждет уханьская зараза: медик назвал самые опасные местаНапомним, ранее ученые пришли к выводу, что коронавирус не переносит высоких температур. К примеру, при 70 градусах он не продержится дольше пяти минут. Также исследователи обратили внимание на то, что на поверхности медицинских масок вирус может оставаться до семи дней, поэтому средства индивидуальной защиты нужно дезинфицировать.