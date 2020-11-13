УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах

13 ноября 2020, 19:24

Такие меры предотвращают "ухудшение" остеоартроза.

1605288269-4532.jpg
Такие меры предотвращают "ухудшение" остеоартроза/Pixabay

Остеоартрит - распространенная форма заболевания, поражающая в основном людей среднего возраста. Отныне это состояние может все больше влиять на повседневную жизнь. Однако есть способы оставаться мобильными.

Благотворительный фонд Arthritis Foundation предлагает варианты здорового образа жизни, которые "помогут облегчить боль в суставах". Поразительно, но такие меры предотвращают "ухудшение" остеоартроза.

Здоровый вес

Когда дело доходит до сведения к минимуму возникновения остеоартрита, одним из ключевых факторов, которым нужно овладеть, является ваш вес.

Читайте такжеУченые озвучили провоцирующие боли в суставах продукты

Поддержание здорового веса может снизить нагрузку на суставы, несущие нагрузку, такие как бедра и колени. Хотя это состояние может повлиять на любой сустав в теле, бедра и колени являются частым местом возникновения остеоартрита.

Чаще всего поражаются и другие суставы рук, поясницы и шеи.

"Каждый набранный вами килограмм добавляет почти четыре фунта напряжения к вашим коленям и увеличивает давление на бедра в шесть раз", - подтвердил Arthritis Foundation.

Дополнительное напряжение разрушает хрящ, который смягчает эти суставы, и со временем ситуация ухудшается.

Благотворительная организация объяснила, что жировые ткани производят белки, называемые цитокинами. Цитокины вызывают воспаление в организме и разрушают ткани суставов. Если вы набираете лишний вес, организм вырабатывает больше этих разрушительных белков.

Таким образом, "потеря даже нескольких кг может уменьшить нагрузку на суставы и воспаление".

Контроль уровня сахара в крови

У любого человека с диабетом теперь есть еще одна причина держать уровень сахара в крови под контролем. Высокий уровень сахара в крови (т. е. Глюкозы) может привести к тому, что хрящ станет жестким и станет более чувствительным к механическим воздействиям.

Более того, неконтролируемый уровень сахара в крови может вызвать воспаление, которое приводит к потере хряща.

Физическая активность

30 минут ежедневных упражнений, которые рекламируются как "лучшее доступное средство от остеоартрита", могут помочь "суставам оставаться гибкими". Кроме того, регулярная физическая активность "укрепляет мышцы, поддерживающие и стабилизирующие бедра и колени".

Однако обратите внимание на свое тело. Если после тренировки вы испытываете боль, которая не проходит в течение двух часов, в следующий раз делайте меньше.

"Чтобы избежать травм, не торопитесь, пока вы не узнаете, как ваше тело реагирует на новое занятие, и не повторяйте одно и то же упражнение каждый день", - посоветовал благотворительный фонд.

Активный образ жизни поможет вам поддерживать здоровый вес и сохранить здоровье суставов. Физические упражнения также укрепляют сердце и легкие и помогают снизить риск развития диабета.

"В конечном счете, лучшая защита от остеоартрита - это здоровый образ жизни", - сертифицированный фонд Arthritis Foundation.

Чтобы добиться этого, убедитесь, что вы спите нужное количество времени, придерживаетесь здорового питания и владеете позитивными методами управления стрессом, такими как медитация.

здоровье суставы
Сейчас вы просматриваете новость «Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Цинк: врач назвал симптомы дефицита в организмеЦинк: врач назвал симптомы дефицита в организме Магнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудамМагнитные бури в ноябре 2020 пересекли красную черту: как пережить удар по сосудам Главный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлениемГлавный разносчик коронавируса: Комаровский удивил неожиданным заявлением Полакомиться медовой пещерой: топ-3 приема для хорошего куннилингусаПолакомиться медовой пещерой: топ-3 приема для хорошего куннилингуса Рак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезньРак кишечника: врачи определили симптом, который скорее всего указывает на болезнь
Следующий материал

Последние новости

20:14
Лукашенко рассказал о вопросах Путина к Беларуси из-за Украины
20:13
В ВОЗ рассказали, когда Украина сможет получить вакцину от COVID-19 Видео
20:12
Трамп обвинил демократов в фальсификации выборов в США Видео
20:11
Ноябрьское новолуние 2020: какие дела под запретом Видео
19:59
Диетолог раскрыла неочевидные угрозы соли Видео
Реклама
19:59
Врачи указали на одышку, как на симптом неотложного состояния Видео
19:57
Россия отправила на Оскар фильм про советские репрессии
19:46
Ученые назвали специю, которая уменьшает риск Альцгеймера и продлевает жизнь Видео
19:40
"Чья б корова мычала": Лукашенко грубо объяснил, чего нужно бояться Зеленскому Видео
19:36
Нет выходных, нет карантина: во Львове горсовет принял смелое решение Видео
19:30
Мэттью Перри назвал дату начала съемок спецвыпуска
19:30
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
19:24
Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах Видео
19:21
Неповиновение мэров сыграет злую шутку со всей Украиной мнение
19:12
Бунт против карантина: Житомир отказался выполнять решение Кабмина Видео
19:02
"Прозрение Кремля": Киев отреагировал на слова Пескова об украинцах и россиянах
18:55
Холостячка 2020 - что было в 3 выпуске 13-11-2020: видео Видео
18:54
Будет ли действенным карантин выходного дня, и когда украинцам ждать нового локдауна
18:53
Гороскоп на 14 ноября для всех: триумф кошелька и "война" с судьбой Видео
18:50
"Не с женой, а со Стефанчуком": Богдан дал советы Разумкову по лечению Covid-19
Реклама
18:49
Врач назвал две вещи, которые спасут украинцев от COVID-19​ Видео
18:38
Новая Конституция и уход из власти: Лукашенко анонсировал заявление Видео
18:33
К чему снятся яйца: о чем говорит сон-предупреждение Видео
18:24
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
18:19
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
18:14
Россия просит Азербайджан и Армению пустить ООН в Карабах Видео
18:12
Кровавая резня в Эфиопии: погибли сотни мирных жителей
18:08
В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату​ Видео
17:45
Пневмония при коронавирусе: пульмонолог назвал особенности Видео
17:42
Киберпанк 2077 – в новом выпуске Night City Wire расскажут про героя Киану Ривза Видео
17:31
В Тернополе из-за карантина выходного дня ресторан назвали монастырем Видео
17:26
Лукашенко прокомментировал смерть избитого активиста в Беларуси Видео
17:20
Лукашенко сделал жесткое заявление о выборах президента и передаче власти Видео
17:09
"Удачное платье": жена Димы Комарова впечатлила красотой
17:01
"Мясо, матюки и убийства": в Steam стартовала масштабная распродажа файтингов
16:58
Генерал узнал, уйдет ли Путин в ближайшем будущем
16:50
Тихановская объявила о новых планах свержения Лукашенко Видео
16:33
​Главный врач Феофании назвал сумму лечения Зеленского​ от COVID-19 Видео
16:22
Сколько мужчин жалеет, что женились - раскрыли удивительные результаты опросов
16:17
Аналитик объяснил, что нужно для силового освобождения Донбасса
Реклама
15:58
Россия и боевики "ЛДНР" вербуют на Донбассе людей для отправки в Карабах – разведка Видео
15:46
Первые подробности об iPhone SE 3 – когда выйдет и что стоит ожидать
15:42
"Пока остановка не будет последней": что постил устроивший смертельное ДТП в Киеве лихач Видео
15:41
Фолиевая кислота: симптомы дефицита в организме Видео
15:02
Кравчук раскрыл план по возврату Украиной границы на Донбассе Видео
14:54
Как быстро похудеть: 3 революционных шага Видео
14:38
Рэп не умрёт даже в 2077 году: хип-хоп-дуэт Run the Jewels выпустил саундтрек для Cyberpunk 2077 Видео
14:34
Огненный протест: в Карабахе жгут дома после победы Азербайджана Видео
14:33
Срыв карантина: Кабмин поставил жесткое условие бунтующим городам Видео
13:59
Танці з зірками 2020 - с кем будут танцевать судьи в 12 выпуске
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять