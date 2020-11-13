Артриты: врачи назвали способы облегчения боли в суставах

Такие меры предотвращают "ухудшение" остеоартроза/Pixabay

Остеоартрит - распространенная форма заболевания, поражающая в основном людей среднего возраста. Отныне это состояние может все больше влиять на повседневную жизнь. Однако есть способы оставаться мобильными.

Благотворительный фонд Arthritis Foundation предлагает варианты здорового образа жизни, которые "помогут облегчить боль в суставах". Поразительно, но такие меры предотвращают "ухудшение" остеоартроза.

Здоровый вес

Когда дело доходит до сведения к минимуму возникновения остеоартрита, одним из ключевых факторов, которым нужно овладеть, является ваш вес.

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Поддержание здорового веса может снизить нагрузку на суставы, несущие нагрузку, такие как бедра и колени. Хотя это состояние может повлиять на любой сустав в теле, бедра и колени являются частым местом возникновения остеоартрита.

Чаще всего поражаются и другие суставы рук, поясницы и шеи.

"Каждый набранный вами килограмм добавляет почти четыре фунта напряжения к вашим коленям и увеличивает давление на бедра в шесть раз", - подтвердил Arthritis Foundation.

Дополнительное напряжение разрушает хрящ, который смягчает эти суставы, и со временем ситуация ухудшается.

Благотворительная организация объяснила, что жировые ткани производят белки, называемые цитокинами. Цитокины вызывают воспаление в организме и разрушают ткани суставов. Если вы набираете лишний вес, организм вырабатывает больше этих разрушительных белков.

Таким образом, "потеря даже нескольких кг может уменьшить нагрузку на суставы и воспаление".

Контроль уровня сахара в крови

У любого человека с диабетом теперь есть еще одна причина держать уровень сахара в крови под контролем. Высокий уровень сахара в крови (т. е. Глюкозы) может привести к тому, что хрящ станет жестким и станет более чувствительным к механическим воздействиям.

Более того, неконтролируемый уровень сахара в крови может вызвать воспаление, которое приводит к потере хряща.

Физическая активность

30 минут ежедневных упражнений, которые рекламируются как "лучшее доступное средство от остеоартрита", могут помочь "суставам оставаться гибкими". Кроме того, регулярная физическая активность "укрепляет мышцы, поддерживающие и стабилизирующие бедра и колени".

Однако обратите внимание на свое тело. Если после тренировки вы испытываете боль, которая не проходит в течение двух часов, в следующий раз делайте меньше.

"Чтобы избежать травм, не торопитесь, пока вы не узнаете, как ваше тело реагирует на новое занятие, и не повторяйте одно и то же упражнение каждый день", - посоветовал благотворительный фонд.

Активный образ жизни поможет вам поддерживать здоровый вес и сохранить здоровье суставов. Физические упражнения также укрепляют сердце и легкие и помогают снизить риск развития диабета.

"В конечном счете, лучшая защита от остеоартрита - это здоровый образ жизни", - сертифицированный фонд Arthritis Foundation.

Чтобы добиться этого, убедитесь, что вы спите нужное количество времени, придерживаетесь здорового питания и владеете позитивными методами управления стрессом, такими как медитация.