Болит грудь: причины, виды и лечение

Боль в груд связана с разными периодами в жизни женщины

Для боли в груди существует множество причин, связанные с разными факторами. На нее влияют гормоны, заболевания и разные периоды жизни женщины. Мы собрали наиболее характерные отклонения от нормы, которые приводят к неприятным и болезненным ощущениям в груди, а также симптомы рака груди, которые должна знать каждая женщина.

Боли в груди

Женская грудь развивается из-за увеличения гормона эстрогена в период полового созревания. Во время менструального цикла различные гормоны вызывают изменения в ткани молочной железы, которые могут привести к боли или дискомфорту у некоторых женщин.

Боль в груди, также называемая масталгией, является распространенным заболеванием среди женщин. Боль обычно классифицируется как циклическая или нециклическая. Циклическая боль означает, что боль связана с вашим менструальным циклом. Боль, связанная с менструальным циклом, имеет тенденцию уменьшаться во время или после менструации.

Нециклическая боль может иметь много причин, включая повреждение груди. Иногда нециклическая боль может исходить от окружающих мышц или тканей, а не от самой груди. Нециклическая боль встречается гораздо реже, чем циклическая боль, и ее причины определить сложнее.

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Масталгия может варьироваться по интенсивности от резкой боли до легкого покалывания. Некоторые женщины могут испытывать болезненность или наполненность молочных желез.

Боль в груди может быть вызвана различными факторами. Двумя наиболее распространенными причинами являются колебания гормонов и фиброзно-кистозная (комковатая) грудь.

Гормональные колебания

Менструальный цикл женщины вызывает колебания гормонов эстрогена и прогестерона. Эти два гормона могут заставить грудь женщины быть более отечной, комковатой, а иногда и болезненной.

Женщины иногда сообщают, что эта боль усиливается с возрастом из-за повышенной чувствительности к гормонам. Иногда женщины, которые испытывают боль, связанную с менструацией, не испытывают боли после наступления менопаузы.

Если боль в груди вызвана гормональными колебаниями, вы обычно замечаете, что боль усиливается за два-три дня до менструации. Иногда боль будет продолжаться на протяжении всего менструального цикла.

Чтобы определить, связана ли ваша боль в груди с менструальным циклом, ведите дневник ваших менструаций и отмечайте, когда вы испытываете боль в течение месяца. После одного или двух циклов картина может проясниться.

Периоды развития, которые влияют на менструальный цикл женщины и могут вызвать боль в груди, включают:

Половая зрелость

Беременность

Менопауза

Кисты молочной железы

По мере старения женщины ее грудь испытывает изменения, известные как инволюция. Это когда ткань молочной железы заменяется на жир. Побочным эффектом этого является развитие кист и более волокнистой ткани. Они известны как фиброзно-кистозные изменения или фиброзно-кистозная ткань молочной железы.

Хотя фиброзно-кистозная грудь не всегда вызывает боль, она все же может болеть. Эти изменения обычно не вызывают беспокойства.

Фиброзно-кистозные груди могут давать ощущение комковатости и повышать чувствительность. Это чаще всего происходит в верхней и наружной частях груди. Размер комков также может увеличиваться во время менструального цикла.

Грудное вскармливание - это естественный и питательный способ кормления вашего ребенка, но не без трудностей. Вы можете испытывать боль в груди во время кормления по ряду причин, среди которых:

Мастит

Мастит - это воспаление ваших молочных протоков. Он может вызвать сильную боль, а также трещины, зуд, жжение или образование пузырей на сосках. Другие симптомы включают красные полосы на груди, лихорадку и озноб. Мастит обычно лечится антибиотиками.

Грудное вскармливание не должно причинять боль.

Лактостаз

Лактостаз случается, когда ваша грудь становится переполненной. При этом она будет выглядеть переполненной, кожа будет болезненной и чувствительной. Если нет возможности покормить ребенка, то лучше попробовать в ручную сцедить молоко.

Неправильный захват

Если ваш ребенок неправильно присасывается к вашему соску, вы, скорее всего, почувствуете боль в груди. Признаки того, что ваш ребенок не фиксируется должным образом, включают трещины сосков и их болезненность сосков.

Консультант по грудному вскармливанию в больнице, где вы рожали, обычно помогает вам установить правильный захват.

Помните: грудное вскармливание не должно причинять боль. Обратитесь к врачу или позвоните специалисту по кормлению грудью, если у вас возникли проблемы с грудным вскармливанием.

Боль в груди может иметь и другие причины.

Рацион питания

Продукты, которые ест женщина, могут усиливать боль в груди. Женщины, которые придерживаются нездоровой диеты, например, с высоким содержанием жира и рафинированных углеводов, также могут подвергаться большему риску болей в груди.

Физический труд

Иногда боль в груди возникает не из-за вашей груди, а из-за раздражения груди, рук или мышц спины. Это часто случается, если вы занимаетесь такими видами деятельности, как гребля и водные лыжи.

Размер груди

Женщины с большой грудью, не пропорциональными их телу, могут испытывать дискомфорт в шее и плечах.

Хирургия груди

Если у вас была операция на груди, боль от образования рубцовой ткани может сохраняться после заживления разрезов.

Лекарственные препараты

Антидепрессанты, гормональная терапия, антибиотики и лекарства от болезней сердца могут способствовать возникновению боли в груди. Хотя вы не должны прекращать принимать эти лекарства, если у вас болит грудь, поговорите со своим врачом, есть ли альтернативные варианты.

Курение

Известно, что курение повышает уровень адреналина в тканях молочной железы. Это может повредить женскую грудь.

Боль в груди обычно не связана с раком молочной железы. Наличие боли в груди или фиброзно-кистозной груди не означает, что у вас повышенный риск развития рака. Тем не менее, из-за комковатой ткани на маммограмме трудно увидеть опухоли.

Если вы испытываете боль в груди, локализующуюся только в одной области и которая сохраняется в течение месяца без колебаний уровня боли, позвоните своему врачу. Он назначит вам обследования, которые более точно укажут на наличие заболевания.

Маммография. Врачи используют этот диагностический тест для выявления отклонений в ткани молочной железы.

Ультразвук. Ультразвук - это сканирование, которое проникает в ткани молочной железы. Врачи могут использовать его для выявления комков в ткани молочной железы, не подвергая женщину облучению.

Магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ используется для создания подробных изображений ткани молочной железы для выявления потенциально раковых поражений.

Биопсия. Биопсия - это взятие ткани молочной железы. Врач может исследовать ткань под микроскопом на наличие раковых клеток.

Специалист может использовать эти тесты, чтобы определить, связана ли боль в груди с раком.

Ранние симптомы рака груди

деформация;

отёчность;

беспричинно возникшее увеличение или уменьшение груди;

изменения в зоне соска или ареолы: эрозии, втянутый сосок, а также выделения из соска, которые не связанны с беременностью и кормлением;

изменения на коже похожие на "лимонную корочку";

безболезненное плотное образование или уплотненный участок в молочной железе, который можно нащупать руками.

Лечение будет варьироваться в зависимости от того, является ли боль в груди цикличной или нециклической. Прежде чем лечить вас, ваш врач рассмотрит ваш возраст, историю болезни и степень вашей боли.

Лечение циклической боли может включать в себя:

Ношение поддерживающего бюстгальтера 24 часа в сутки, когда боль усиливается;

Уменьшение потребление натрия;

Прием добавки кальция;

Прием оральных контрацептивов, которые могут нормализовать уровень гормонов;

Прием блокаторов эстрогена;

Прием лекарств для облегчения боли, включая нестероидные противовоспалительные (НПВП) препараты, такие как ибупрофен или ацетаминофен;

Лечение нециклической боли будет зависеть от причины боли в груди. Как только причина будет определена, ваш врач назначит вам специфическое лечение.

Если боль в груди внезапная и сопровождается покалыванием и онемением конечностей, немедленно обратитесь к врачу. Эти симптомы могут указывать на сердечный приступ.

Запишитесь на прием к врачу, если ваша боль:

Удерживает вас от повседневных дел;

Длится дольше двух недель;

Кажется сосредоточеной в одной конкретной области вашей груди;

Со временем ухудшается;