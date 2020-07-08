"Блямбочки на коже": вирусолог поведала, как не подхватить бубонную чуму

Вирусолог пояснила, как не заболеть бубонной чумой / Pixabay.com

В Китае зафиксировали бубонную чуму, местные власти предпринимают меры, чтобы предупредить вспышку.

В связи со вспышкой опасной хвори, врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина поведала в комментарии OBOZREVATEL, как защититься от болезни.

По ее словам, вирус бубонной чумы распространяется в условиях антисанитарии, а чтобы от него спастись, нужно придерживаться правил гигиены.

Вирус передается фекально-оральным путем, а также через мышей и других грызунов, уточнила она. Говоря об опасности бубонной чумы для Украины, медик отметила, что в нашей стране санитарные условия лучше, чем в Монголии, где зафиксирована вспышка этого заболевания. Как пояснила врач, заразиться можно, не помыв руки после посещения туалета, или проконтактировав с зараженным животным.

Читайте такжеКитай "подарил" миру бубонную чуму: что это, симптомы и грозит ли новая пандемия

"Вирус бубонной чумы передается через кожу. Если человека укусила мышиная или крысиная блоха, или сама крыса или мышь, или поцарапала зараженная кошка, на коже начинает образовываться блямбочка".

В то же время медик подчеркнула, что заразиться от хлеба, который был изготовлен из муки, с которой контактировало зараженное животное, невозможно. По ее словам, лучшая мера профилактики – соблюдение элементарных правил гигиены и "дезинфекция в плане грызунов".

Как сообщал Главред, в автономном районе Китая Внутренняя Монголия внезапно обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму.

Ранее стало известно, что хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.