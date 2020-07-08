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"Блямбочки на коже": вирусолог поведала, как не подхватить бубонную чуму

По словам врача, в первую очередь нужно хорошо мыть руки и держаться подальше от грызунов.

8 июля 2020, 19:58
бубонная чума
Вирусолог пояснила, как не заболеть бубонной чумой / Pixabay.com

В Китае зафиксировали бубонную чуму, местные власти предпринимают меры, чтобы предупредить вспышку.

В связи со вспышкой опасной хвори, врач-иммунолог, ревматолог, эпидемиолог Людмила Смолина поведала в комментарии OBOZREVATEL, как защититься от болезни.

По ее словам, вирус бубонной чумы распространяется в условиях антисанитарии, а чтобы от него спастись, нужно придерживаться правил гигиены.

Вирус передается фекально-оральным путем, а также через мышей и других грызунов, уточнила она. Говоря об опасности бубонной чумы для Украины, медик отметила, что в нашей стране санитарные условия лучше, чем в Монголии, где зафиксирована вспышка этого заболевания. Как пояснила врач, заразиться можно, не помыв руки после посещения туалета, или проконтактировав с зараженным животным.

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"Вирус бубонной чумы передается через кожу. Если человека укусила мышиная или крысиная блоха, или сама крыса или мышь, или поцарапала зараженная кошка, на коже начинает образовываться блямбочка".

В то же время медик подчеркнула, что заразиться от хлеба, который был изготовлен из муки, с которой контактировало зараженное животное, невозможно. По ее словам, лучшая мера профилактики – соблюдение элементарных правил гигиены и "дезинфекция в плане грызунов".

Как сообщал Главред, в автономном районе Китая Внутренняя Монголия внезапно обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму.

Ранее стало известно, что хантавирус в Китае впервые убил человека. СМИ писали, что мужчина внезапно умер от хантавируса в провинции Юньнань, и у него не было явных симптомов заболевания.

бубонная чума вирусолог новости Украины здоровье
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