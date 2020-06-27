Смерть костям и тонкой талии: популярная каша оказалась опасна для здоровья

Чем вредна овсянка для похудения и для здоровья: когда эта каша - яд / 1zoom.ru

Овсянка для многих является любимым завтраком. В том числе и потому, что большинство уверено: овсянка – это огромная польза для здоровья, для кожи и даже для похудения она, мол, подходит.

Однако специалисты из Австралии установили, что овсянка несет и вред.

Чем вредна овсянка

В первую очередь овсянка вредна костям человека: фитиновая кислота в ее составе мешает усвоению кальция и может даже его из костей вымывать, сообщает портал Epoch Times.

Помимо кальция овсянка "изгоняет" из организма еще и цинк, фосфор, магний и другие полезные вещества.

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Овсянка для похудения: какая овсянка полезнее – вареная или запаренная

Овсянка имеет низкую калорийность (если сварена на воде – то всего 68 ккал в 100г), однако в ней очень много углеводов (12,8 г на 100 г). Поэтому в вареном виде для похудения она не подходит.

Диетологи советуют овсянку для похудения просто запаривать кипятком. А вкус запаренной овсянки улучшать, добавляя свежие ягоды, фрукты и мед.

Овсянка – польза и как часто можно есть

Обратная сторона медали – польза овсянки – тоже имеется: в ней много натуральной клетчатки, она нормализует функцию пищеварения, содержит полезные микроэлементы и витамины. В частности, в овсянке много биотина, который отвечает за гладкость кожи и препятствуют появлению дерматита. Поэтому полезна овсянка для кожи.

Главное – знать и соблюдать меру. Диетологии настаивают, что есть овсяную кашу нельзя чаще двух недель подряд. Затем организму нужна смена рациона.