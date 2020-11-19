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Дефицит йода: как распознать и эффективно лечить

19 ноября 2020, 20:49

Чтобы поддерживать нормальное функционирование щитовидной железы, человек должен сохранять достаточный уровень йода в своем рационе.

Шея
Чтобы поддерживать нормальное функционирование щитовидной железы, человек должен сохранять достаточный уровень йода в своем рационе. / Pixabay

Йод является важным минералом для образования гормонов, которые помогают нам использовать кислород и выделять тепло в организме. Йод в больших количествах содержится в соли и морепродуктах. Но, когда человек не ест достаточно йода, возникает его дефицит.

Вот все, что вам нужно знать о дефиците йода и о том, как его лечить.

Что делает йод?

Йод попадает в организм с пищей и хранится в щитовидной железе.

"Его основная функция - помочь синтезировать гормоны щитовидной железы", - говорит Джин Хэнкс, врач-диетолог из Медицинской клиники Бетани в Нью-Йорке. "Эти гормоны участвуют в стимулировании потребления кислорода, повышения температуры тела и скорости метаболизма, а также играют роль в нормальном развитии нервной системы".

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Чтобы поддерживать нормальное функционирование щитовидной железы, человек должен сохранять достаточный уровень йода в своем рационе. Если этого не сделать, разовьется дефицит йода. По состоянию на 2017 год в мире насчитывается около двух миллиардов человек с дефицитом йода.

Признаки и симптомы дефицита йода

Одно из состояний, которое может возникнуть в результате дефицита йода, - это гипотиреоз, когда щитовидная железа не производит гормоны, которые она обычно вырабатывает.

Это может вызвать такие симптомы, как:

  • Усталость
  • Чувствительность к холоду
  • Нерегулярные менструации
  • Зоб, аномальное увеличение щитовидной железы

"Если в вашем рационе мало йода, щитовидная железа будет увеличиваться, чтобы попытаться усвоить больше йода. Если не лечить, железа может вырасти настолько, что это вызовет затруднение дыхания", - говорит Элизабет Клингбейл, доктор философии, RDN, LDN, ассистент. профессор кафедры питания и диетологии Университета Джонсон и Уэльс. Это состояние часто является самым ранним признаком йодной недостаточности.

Причины йодной недостаточности

Когда человек не получает достаточного количества йода с пищей или добавками, может возникнуть дефицит. Количество необходимого вам йода меняется на протяжении всей жизни. Рекомендуемая дневная норма йода для людей разного возраста составляет:

  • Дети до шести месяцев: 110 мкг
  • Дети от семи до 12 месяцев: 130 мкг.
  • От одного до восьми лет: 90 мкг
  • От 9 до 13 лет: 120 мкг
  • 14 лет и старше: 150 мкг
  • Беременные: 220 мкг.
  • Грудное вскармливание: 290 мкг

По словам Клингбейля, проживание в местности с низким уровнем йода в почве является одним из самых высоких факторов риска йодной недостаточности.

По словам Хэнкса, к другим факторам, которые могут увеличить риск дефицита йода, относятся:

  • Вы веган
  • Избегаете соли
  • Беременность, так как количество йода, необходимое вашему организму, значительно увеличивается.

Беременным и кормящим необходимо особенно контролировать потребление йода, чтобы убедиться, что у них нет его дефицита.

"Даже легкий дефицит может повлиять на рост и развитие ребенка, вызывая выкидыш, мертворождение, преждевременные роды и нарушение обучаемости", - говорит Николь ДеМази, зарегистрированный диетолог с собственной виртуальной частной практикой. "В тяжелых случаях младенцы, рожденные от матерей с дефицитом йода во время беременности, могут иметь проблемы с ростом, слухом и речью".

Диагностика

Если вы считаете, что у вас может быть дефицит йода, медицинский работник может назначить анализ мочи или крови, чтобы определить уровень йода. Нормальный уровень йода составляет от 15 до 20 мг, большая часть которого хранится в щитовидной железе.

"Любые новые или необъяснимые симптомы любого рода должны побудить человека обратиться к врачу", - говорит Хэнкс. "Они могут включать, но не ограничиваются ими, выпуклость на шее, необъяснимое увеличение веса, чувствительность к холоду, когнитивные нарушения, запоры или усталость".

Лечение йодной недостаточности

Дефицит йода можно лечить, увеличивая потребление продуктов, богатых йодом. К продуктам с высоким содержанием йода относятся:

  • Соль (76 мкг на 1,5 г)
  • Водоросли (232 мкг на 10 г)
  • Морепродукты (в треске 158 мкг на 3 унции)
  • Цельнозерновой хлеб (198 мкг на ломтик)
  • Молоко (85 мкг на чашку)

Хотя для повышения уровня йода может быть достаточно пищи с высоким содержанием йода, могут потребоваться добавки. Тем не менее, прием добавок должен контролироваться медицинским работником, поскольку люди не должны потреблять больше, чем их верхний допустимый уровень потребления йода:

  • От одного до трех лет: 200 мкг
  • От четырех до восьми лет: 300 мкг
  • От 9 до 13 лет: 600 мкг
  • От 14 до 18 лет: 900 мкг
  • 19 лет и старше: 1100 мкг
  • Беременные или кормящие в возрасте 18 лет и младше: 900 мкг.
  • Беременные или кормящие в возрасте 19 лет и старше: 1100 мкг.

Некоторым людям, возможно, даже придется перенести операцию. "Если зоб очень большой и навязчивый, для его уменьшения может потребоваться операция", - говорит Клингбейл. "В противном случае небольшой и незаметный зоб не потребует дальнейшего вмешательства после добавления йода".

здоровье
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