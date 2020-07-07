Диабет и инсульт: что может случится с организмом

У людей с диабетом часто остается слишком много сахара в крови / Фото: pixabay.com

Диабет может увеличить риск многих заболеваний, включая инсульт. В целом, люди с диабетом в 1,5 раза чаще страдают от инсульта, чем люди без диабета.

Диабет влияет на способность организма вырабатывать инсулин или правильно его использовать. Поскольку инсулин играет важную роль в поступлении глюкозы в клетки из кровотока, у людей с диабетом часто остается слишком много сахара в крови. Со временем этот избыток сахара может способствовать накоплению сгустков или жировых отложений внутри сосудов, которые снабжают кровью шею и мозг. Этот процесс известен как атеросклероз.

Если эти отложения усиливаются, они могут вызвать сужение стенки кровеносного сосуда или даже полную закупорку. Когда приток крови к вашему мозгу по какой-либо причине прекращается, возникает инсульт.

Что такое инсульт?

Инсульт - это состояние, при котором кровеносные сосуды головного мозга повреждены. Инсульты характеризуются рядом факторов, в том числе размером поврежденного кровеносного сосуда, местом, где в мозге были повреждены кровеносные сосуды, и какое событие фактически вызвало повреждение.

Основными типами инсульта являются ишемический инсульт, геморрагический инсульт и транзиторная ишемическая атака (ТИА).

Ишемический приступ

Ишемический инсульт является наиболее распространенным типом инсульта. Это происходит, когда артерия, которая снабжает мозг обогащенной кислородом кровью, чаще всего блокируется кровяным сгустком. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 87 процентов доверенных источников инсультов - ишемические инсульты.

Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт возникает, когда в артерии мозга происходит утечка крови или разрывы. По данным Национальной ассоциации инсультов, около 15 процентов инсультов являются геморрагическими инсультами. Геморрагические инсульты могут быть очень серьезными и вызывать около 40 процентов смертей, связанных с инсультом.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА)

TИA иногда называют мини-ударом, потому что приток крови к мозгу блокируется на более короткое время и не приводит к постоянным неврологическим травмам. ТИА может длиться от минуты до нескольких часов - до тех пор, пока закупоренная артерия не откроется сама по себе. Часто ТИА называют предупреждающим ударом".

Симптомы инсульта

Распознавание признаков и симптомов инсульта - это важный первый шаг к тому, чтобы кому-то помочь, пока не стало слишком поздно. В попытке помочь людям Американская ассоциация по инсульту поддерживает мнемонический FAST, который обозначает:

опущенное лицо

слабость руки

трудности с речью

Если один из этих признаков вы видите у человека, необходимо срочно звонить в скорую.

Другие симптомы, которые могут сигнализировать об инсульте, включают внезапное:

онемение или слабость лица или рук и ног, особенно если это только на одной стороне

спутанность сознания

проблемы с пониманием речи

затрудненное зрение

головокружение

потеря баланса или координации

проблемы с ходьбой

сильная головная боль по неизвестной причине

Если вы считаете, что у вас случился инсульт, немедленно позвоните 112. Инсульт - опасное для жизни состояние.

Если вы считаете, что у вас случился инсульт, немедленно позвоните 112

Факторы риска

сахарный диабет

повышенное артериальное давление

мерцательная аритмия

проблемы свертывания крови

высокий уровень холестерина

серповидно-клеточная анемия

проблемы с кровообращением

заболевание сонной артерии

предыдущая история сердечных приступов, инсультов или TИА

Ваш риск инсульта выше, если у вас есть один или несколько из этих медицинских факторов риска.

Факторы риска образа жизни:

плохое питание

недостаток физической активности

любое употребление табака или курение

чрезмерное употребление алкоголя

Риск инсульта увеличивается с возрастом, почти удваиваясь для каждого десятилетия старше 55 лет. Раса также играет роль в риске инсульта, причем афроамериканцы имеют больший риск смерти от инсульта, чем кавказцы. Гендер также учитывается в уравнении: женщины чаще страдают от инсультов, чем мужчины. Кроме того, наличие инсульта, инфаркта или TИА увеличивает риск повторного инсульта.