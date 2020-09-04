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Функциональная тренировка: лучшие упражнения для здоровья на каждый день

4 сентября 2020, 09:11

Почти все упражнения могут быть функциональными в зависимости от контекста

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Почти все упражнения могут быть функциональными в зависимости от контекста / Likar.info

Функциональный фитнес может быть хорошим способом борьбы с беспокойством и сохранения здоровья тела во время. Он относится к упражнениям, которые помогают вам в повседневной деятельности, например:

  • подъем с пола
  • перенос тяжелых предметов
  • дотягивание до предмета на высоте

Укрепление мышц таким же образом, как вы могли бы использовать их для определенных задач, снижает риск травм и повышает качество жизни.

По словам фитнес-эксперта Брэда Шенфельда, функциональная пригодность существует непрерывно.

По его мнению, почти все упражнения могут быть функциональными в зависимости от контекста, потому что на самом деле увеличение силы по своей сути поможет вам стать более функциональным в повседневной жизни.

Хотя увеличение общей силы поможет вам лучше двигаться, сочетание силовых тренировок с упражнениями, отражающими движения повседневной активности, может обеспечить еще более эффективный режим тренировок.

Он также может улучшить:

  • баланс
  • выносливость
  • гибкость

Ниже мы собрали несколько упражнений, которые помогут улучшить функциональную форму для взрослых всех возрастов. Для достижения оптимальных результатов выполняйте пять-шесть из этих упражнений три-четыре дня в неделю.

Вы можете безопасно выполнять их все из дома с минимальным оборудованием.

Приседания

Приседания - это движение, похожее на сидение на стуле, поэтому его необходимо обязательно включать в любую программу функциональной фитнеса.

Убедитесь, что вы двигаетесь медленно и контролируете все движения, а если вам нужно сложнее, держите по легкой гантели в каждой руке.

Жим от груди на наклонной скамье

Возможность оттолкнуться от земли или другой поверхности бесценна с точки зрения функциональной подготовки, но отжимания могут быть очень сложными.

Наклонный жим от груди прорабатывает те же мышцы и может быть более удобным для новичков.

Планка

Чтобы занять положение планки и удерживать его, требуется мобильность и равновесие, что помогает при вставании с пола. Кроме того, это упражнение задействует так много мышц, что отлично подходит для увеличения общей силы.

Приседания у стены

Если вам нужно немного больше поддержки, чем при обычном приседании, выполняйте приседания у стены, облокотившись на нее спиной. Это должно исключить любую боль в пояснице.

Ступеньки вниз

Подобно спуску с высокого сиденья или спуску по лестнице, ступенчатые спуски - отличный способ помочь улучшить равновесие и устойчивость.

Стационарный выпад

В этой раздельной стойке вы снова будете имитировать движение отрыва от земли. Укрепление квадрицепса, а также повышение подвижности коленных суставов имеют решающее значение для повседневной деятельности.

Становая тяга на одной ноге

Становая тяга эффективна, потому что она воздействует на многие мышцы ног одновременно, помогая освоить тазобедренный сустав.

В следующий раз, когда вы пойдете поднимать что-нибудь с земли, вы будете счастливы, что становая тяга - часть вашего распорядка.

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