УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Здоровье

ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы

23 ноября 2020, 17:27

Люди изменяли генетику растений на протяжении тысяч лет в результате медленного процесса скрещивания культур.

1606144970-3924.jpg
Люди изменяли генетику растений на протяжении тысяч лет в результате медленного процесса скрещивания культур/Pixabay

Генетически модифицированные организмы (ГМО) - это живые организмы, гены которых каким-либо образом изменены. ГМО могут быть животными или бактериями, но чаще всего это такие культуры, как кукуруза или картофель, которые были изменены в лаборатории для увеличения количества или качества производимой ими пищи.

У ГМО-культур много преимуществ, но некоторые группы выразили обеспокоенность тем, что ГМО могут иметь негативные последствия для здоровья. Вот что вам нужно знать о плюсах и минусах ГМО-продуктов и о том, следует ли вам их избегать.

Что такое ГМО?

Люди изменяли генетику растений на протяжении тысяч лет в результате медленного процесса скрещивания культур. Сегодня ученые могут сократить путь для модификации растений, отредактировав их ДНК в лабораторных условиях.

Скорее всего, вы ели ГМО-продукты, даже не осознавая этого - в 2018 году около 92% кукурузы и 94% соевых бобов, выращенных в США, были получены из генетически модифицированных семян.

Процесс создания ГМО-растения сложен, но он состоит из следующих основных шагов:

Исследователи идентифицируют в растении гены, которые вызывают определенные признаки, такие как устойчивость к насекомым.

  • Затем они делают копии этих генов устойчивости к насекомым в лаборатории.
  • Затем ученые вставляют копии гена в ДНК клеток другого растения.
  • Эти модифицированные клетки затем используются для выращивания новых, устойчивых к насекомым растений, которые пройдут различные проверки и тесты, прежде чем будут проданы фермерам.

Плюсы ГМО

"ГМО созданы для того, чтобы быть особо здоровыми, быстрорастущими и особо устойчивыми к погодным условиям и вредителям", - говорит Меган Л. Норрис, доктор философии, биомедицинский исследователь из Юго-западного медицинского центра Юта.

Поскольку ученые могут выбрать наиболее идеальные признаки для включения в ГМО-культуры, модифицированные продукты имеют множество преимуществ, в том числе:

В ГМО может быть меньше пестицидов.

Многие ГМО-культуры были изменены, чтобы сделать их менее уязвимыми для насекомых и других вредителей. Например, Bt-кукуруза - это ГМО-культура, в которую добавлен ген из Bacillus thuringiensis, естественной почвенной бактерии. Этот ген заставляет кукурузу вырабатывать белок, который убивает многих вредителей и насекомых, помогая защитить кукурузу от повреждений.

"Вместо того, чтобы опрыскивать сложным пестицидом, эти культуры содержат врожденный "пестицид", - говорит Норрис.

Это означает, что фермерам не нужно использовать столько пестицидов на таких культурах, как Bt-кукуруза - исследование 2020 года показало, что фермеры, выращивающие ГМО-культуры, сократили использование пестицидов на 775,4 миллиона килограммов (8,3%) в период с 1996 по 2018 год. пестициды в сельскохозяйственных культурах могут привести к меньшему риску для здоровья людей, употребляющих их, и меньшему ущербу для окружающей среды.

ГМО обычно дешевле.

ГМО-культуры разводятся для эффективного роста - это означает, что фермеры могут производить такое же количество продуктов питания, используя меньше земли, меньше воды и меньше пестицидов, чем обычные культуры.

Поскольку они могут экономить ресурсы, производители продуктов питания могут также устанавливать более низкие цены на ГМО-продукты. В некоторых случаях стоимость таких продуктов, как кукуруза, свекла и соя, может быть снижена на 15–30%.

В ГМО может быть больше питательных веществ.

Некоторые ГМО-культуры предназначены для обеспечения большего количества питательных веществ, таких как витамины или минералы. Например, исследователи смогли создать модифицированную форму африканской кукурузы, которая содержит:

В 2 раза больше фолиевой кислоты по сравнению с традиционными культурамиВ 6 раз больше витамина С по сравнению с традиционными культурамиВ 169 раз больше бета-каротина, чем в традиционных культурах.Это может быть особенно полезно в регионах, где люди страдают от дефицита питательных веществ.

Минусы ГМО

ГМО-культуры могут иметь множество преимуществ с точки зрения затрат и питания, но некоторые эксперты опасаются, что они также несут риски для здоровья.

ГМО могут вызывать аллергические реакции.

Поскольку продукты с ГМО содержат ДНК других организмов, возможно, что новая ДНК может вызвать аллергию у людей, которые обычно не страдают аллергией на пищу.

В одном случае урожай ГМО-сои, созданный с использованием ДНК бразильского ореха, был небезопасен для людей с аллергией на орехи и не мог быть выпущен в свет.

Однако продукты с ГМО проходят тщательную проверку на наличие аллергенов, поэтому они не обязательно должны быть более опасными, чем обычные культуры.

ГМО могут повысить устойчивость к антибиотикам.

Когда ученые ГМО вводят новую ДНК в клетки растений, они часто добавляют дополнительный ген, который делает модифицированные клетки устойчивыми к антибиотикам. Затем они могут использовать антибиотик, чтобы убить любые растительные клетки, которые не смогли успешно принять новую ДНК.

Однако исследователи обнаруживают, что эти устойчивые к антибиотикам гены не всегда исчезают, когда вы перевариваете ГМО-продукты, но фактически могут быть переданы с фекалиями в канализацию. Некоторые эксперты опасаются, что эти гены могут быть поглощены вредными бактериями, обнаруженными в канализации или кишечнике, которые могут вызвать серьезные заболевания, такие как инфекции стафилококка. Это означает, что обычные антибиотики будут бессильны против этих новых супербактерий.

Однако не все эксперты согласны с этим беспокойством - некоторые ученые утверждают, что такой тип переноса генов маловероятен и представляет небольшой риск для людей.

продукты
Сейчас вы просматриваете новость «ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы». Другие новости медицины читайте в разделе «Здоровье». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Магнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делатьМагнитная буря с 21 ноября надавит на опасные точки: что делать Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогнозКак пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз Названы самые опасные витаминыНазваны самые опасные витамины Изменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признакиИзменения пальцев и ногтей сигналят о раке: названы тревожные признаки Ученые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 летУченые объяснили, почему люди массово толстеют после 30 лет
Следующий материал

Последние новости

18:11
Затрудненное глотание может быть симптомом смертельного заболевания
18:11
Fortnite – датирован выпуск самого большого ивента в истории игры
18:09
Голое фото дочери легендарного хоккеиста взорвало Сеть
18:05
​Российского режиссера выдворили из Украины и запретили въезд​ в страну Видео
18:02
Степанов поведал, когда можно будет оценить эффективность карантина выходного дня Видео
Реклама
17:58
Израиль прекращает импорт украинской кока-колы из-за плохого качества
17:32
На грани катастрофы: в Крыму 29 населенных пунктов на "режимном водоснабжении"
17:32
"Пророссийское недоразумение": возник скандал под постом о дебюте Дорофеевой на Майдане Видео
17:28
Турция и РФ поссорились из-за Карабаха: что стало причиной Видео
17:27
Украинцы с 2011 стали чувствовать себя богаче и счастливей - опрос
17:27
ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы Видео
17:23
Баги, лаги, жесть: владельцы PS5 массово жалуются на странные особенности консоли Видео
17:22
Гороскоп на 24 ноября для всех: выгодная отдача и покорение сердца Видео
17:21
Новый взрыв в Нагорном Карабахе: пострадали российские миротворцы Видео
16:59
"Печальная реальность": эксперт объяснил, что не так со статистикой по COVID-19 в Украине Видео
16:58
Бананы: 5 научно-доказанных преимуществ для здоровья Видео
16:25
Когда в Украине введут локдаун: в Слуге народа назвали лучшее время Видео
16:13
Создатели Сталкера 2 обсудили возможность выпуска ремейков оригинальных игр серии Видео
15:56
В России нарисовали портрет преемника Путина Видео
15:54
Пытаются захватить власть во Львове: Садовой обвинил партию Порошенко Видео
Реклама
15:51
Защита от коронавируса: Комаровский назвал единственное средство Видео
15:44
Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее Видео
15:28
У скольких людей есть естественный иммунитет к коронавирусу - ответ врачей
15:14
Порошенко после поражения во Львове продолжит атаковать Садового - политолог Видео
15:12
БРСМ-Нафта и Шахтер стали стратегическими партнерами новости компании
15:05
Сериал Silent Hill на Netflix - для съемок ведут переговоры со знаменитой актрисой
14:58
В Кабмине рассказали, когда украинцам ждать первую партию вакцин от COVID-19 Видео
14:45
Киберпанк 2077 обещает стать одной из самых длинных игр в истории
14:43
"Занимаюсь сексом и не залетаю": Лолита разоткровенничалась об интиме Видео
14:39
Лучшие продукты для восстановления после тяжелой болезни: топ-10 Видео
14:35
Экс-глава ОП Зеленского Богдан рассказал о реакции Путина на сбитый Боинг на Донбассе Видео
14:34
Одним +10º, другим – снег: синоптик дала прогноз до конца ноября Видео
14:15
Как Украине избежать полного локдауна: Зеленский назвал главное условие Видео
14:13
Тренировка: новое исследование выявило тренировку, продлевающую жизнь Видео
13:44
Ученый разъяснил, почему у вакцины AstraZeneca низкая эффективность Видео
13:40
Помимо Resident Evil 8, в разработке находятся ещё одна таинственная игра во вселенной Resident Evil
13:39
Накушалась - из желудка 12-летней девочки достали валенок
13:34
Карантин выходного дня не сработал: в Слуге народа заговорили о локдауне Видео
13:22
В МВД подсказали, как избежать штрафа за отсутствие маски Видео
13:05
Прощание во Львове с Романом Виктюком - видео-трансляция Видео
Реклама
12:58
Захват автобуса с заложниками: суд принял решение по делу "луцкого террориста" Видео
12:55
У Зеленского откровенно рассказали, как решат проблему с КСУ Видео
12:46
Старички уходят на покой: стало известно, какие модели iPhone не получат обновление до iOS 15
12:37
Богдан объяснил, почему Зеленский не сумел изменить Конституцию для Донбасса
12:34
"Дошли до предела": эксперт оценила риски сортировки больных COVID-19 в Украине Видео
12:20
В Украину идет потепление до +10: синоптик назвал дату Видео
12:17
Выявлены 15 продуктов, которые могут помочь предотвратить закупорку артерий Видео
12:07
Богдан раскрыл, кто и как "жестко кинул Путина" в Украине Видео
11:55
"Настроение бодрое, температура 36,6": Зеленский выздоровел от коронавируса Видео
11:52
В Украине резко возросло число больных COVID-19, требующих госпитализации Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять