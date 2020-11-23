ГМО и влияние на здоровье: доказательные плюсы и минусы

Люди изменяли генетику растений на протяжении тысяч лет в результате медленного процесса скрещивания культур/Pixabay

Генетически модифицированные организмы (ГМО) - это живые организмы, гены которых каким-либо образом изменены. ГМО могут быть животными или бактериями, но чаще всего это такие культуры, как кукуруза или картофель, которые были изменены в лаборатории для увеличения количества или качества производимой ими пищи.

У ГМО-культур много преимуществ, но некоторые группы выразили обеспокоенность тем, что ГМО могут иметь негативные последствия для здоровья. Вот что вам нужно знать о плюсах и минусах ГМО-продуктов и о том, следует ли вам их избегать.

Что такое ГМО?

Люди изменяли генетику растений на протяжении тысяч лет в результате медленного процесса скрещивания культур. Сегодня ученые могут сократить путь для модификации растений, отредактировав их ДНК в лабораторных условиях.

Скорее всего, вы ели ГМО-продукты, даже не осознавая этого - в 2018 году около 92% кукурузы и 94% соевых бобов, выращенных в США, были получены из генетически модифицированных семян.

Процесс создания ГМО-растения сложен, но он состоит из следующих основных шагов:

Исследователи идентифицируют в растении гены, которые вызывают определенные признаки, такие как устойчивость к насекомым.

Затем они делают копии этих генов устойчивости к насекомым в лаборатории.

Затем ученые вставляют копии гена в ДНК клеток другого растения.

Эти модифицированные клетки затем используются для выращивания новых, устойчивых к насекомым растений, которые пройдут различные проверки и тесты, прежде чем будут проданы фермерам.

Плюсы ГМО

"ГМО созданы для того, чтобы быть особо здоровыми, быстрорастущими и особо устойчивыми к погодным условиям и вредителям", - говорит Меган Л. Норрис, доктор философии, биомедицинский исследователь из Юго-западного медицинского центра Юта.

Поскольку ученые могут выбрать наиболее идеальные признаки для включения в ГМО-культуры, модифицированные продукты имеют множество преимуществ, в том числе:

В ГМО может быть меньше пестицидов.

Многие ГМО-культуры были изменены, чтобы сделать их менее уязвимыми для насекомых и других вредителей. Например, Bt-кукуруза - это ГМО-культура, в которую добавлен ген из Bacillus thuringiensis, естественной почвенной бактерии. Этот ген заставляет кукурузу вырабатывать белок, который убивает многих вредителей и насекомых, помогая защитить кукурузу от повреждений.

"Вместо того, чтобы опрыскивать сложным пестицидом, эти культуры содержат врожденный "пестицид", - говорит Норрис.

Это означает, что фермерам не нужно использовать столько пестицидов на таких культурах, как Bt-кукуруза - исследование 2020 года показало, что фермеры, выращивающие ГМО-культуры, сократили использование пестицидов на 775,4 миллиона килограммов (8,3%) в период с 1996 по 2018 год. пестициды в сельскохозяйственных культурах могут привести к меньшему риску для здоровья людей, употребляющих их, и меньшему ущербу для окружающей среды.

ГМО обычно дешевле.

ГМО-культуры разводятся для эффективного роста - это означает, что фермеры могут производить такое же количество продуктов питания, используя меньше земли, меньше воды и меньше пестицидов, чем обычные культуры.

Поскольку они могут экономить ресурсы, производители продуктов питания могут также устанавливать более низкие цены на ГМО-продукты. В некоторых случаях стоимость таких продуктов, как кукуруза, свекла и соя, может быть снижена на 15–30%.

В ГМО может быть больше питательных веществ.

Некоторые ГМО-культуры предназначены для обеспечения большего количества питательных веществ, таких как витамины или минералы. Например, исследователи смогли создать модифицированную форму африканской кукурузы, которая содержит:

В 2 раза больше фолиевой кислоты по сравнению с традиционными культурамиВ 6 раз больше витамина С по сравнению с традиционными культурамиВ 169 раз больше бета-каротина, чем в традиционных культурах.Это может быть особенно полезно в регионах, где люди страдают от дефицита питательных веществ.

Минусы ГМО

ГМО-культуры могут иметь множество преимуществ с точки зрения затрат и питания, но некоторые эксперты опасаются, что они также несут риски для здоровья.

ГМО могут вызывать аллергические реакции.

Поскольку продукты с ГМО содержат ДНК других организмов, возможно, что новая ДНК может вызвать аллергию у людей, которые обычно не страдают аллергией на пищу.

В одном случае урожай ГМО-сои, созданный с использованием ДНК бразильского ореха, был небезопасен для людей с аллергией на орехи и не мог быть выпущен в свет.

Однако продукты с ГМО проходят тщательную проверку на наличие аллергенов, поэтому они не обязательно должны быть более опасными, чем обычные культуры.

ГМО могут повысить устойчивость к антибиотикам.

Когда ученые ГМО вводят новую ДНК в клетки растений, они часто добавляют дополнительный ген, который делает модифицированные клетки устойчивыми к антибиотикам. Затем они могут использовать антибиотик, чтобы убить любые растительные клетки, которые не смогли успешно принять новую ДНК.

Однако исследователи обнаруживают, что эти устойчивые к антибиотикам гены не всегда исчезают, когда вы перевариваете ГМО-продукты, но фактически могут быть переданы с фекалиями в канализацию. Некоторые эксперты опасаются, что эти гены могут быть поглощены вредными бактериями, обнаруженными в канализации или кишечнике, которые могут вызвать серьезные заболевания, такие как инфекции стафилококка. Это означает, что обычные антибиотики будут бессильны против этих новых супербактерий.

Однако не все эксперты согласны с этим беспокойством - некоторые ученые утверждают, что такой тип переноса генов маловероятен и представляет небольшой риск для людей.