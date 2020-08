Головная боль: этот любимый напиток сможет помочь

Кофеин, как известно, обладает "сосудосуживающими" свойствами. / 1zoom.ru

Кофеин и головные боли имеют сложные отношения. Фактически, кофеин может облегчить или вызвать головную боль, в зависимости от того, сколько его вы потребляете и как часто.

По информации Insider, кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы, содержится в безалкогольных напитках, спортивных напитках, кофе, чае, шоколаде и многом другом, поэтому легко понять, почему от 80 до 90% всех взрослых потребляют его регулярно.

Вот все, что вам нужно знать о том, как кофеин может повлиять на головные боли и сколько его следует потреблять для положительного эффекта.

Кофеин может облегчить головную боль

Боль, которую вы испытываете особенно при мигрени, обычно вызвана расширением кровеносных сосудов вокруг вашего мозга, что увеличивает приток крови к мозгу. Это изменение кровотока запускает в головном мозге ряд сложных механизмов, которые могут привести к головным болям.

Кофеин, как известно, обладает "сосудосуживающими" свойствами. Это означает, что он сужает сосуды и уменьшает приток крови к мозгу, и, как следствие, может помочь облегчить боль при мигрени.

Например, исследование 2009 года, опубликованное в журнале Human Brain Mapping Journal, показало, что кофеин снижает церебральный кровоток - кровоснабжение мозга - в среднем на 27%.

Таким образом, кофеин в первую очередь может помочь предотвратить развитие мигрени, а также облегчить боль, если она у вас уже есть.

Кофеин также помогает облегчить головные боли, повышая эффективность обезболивающих. Фактически, это ключевой ингредиент некоторых препаратов от головной боли, потому что он помогает вам усваивать активные ингредиенты лекарства.

Например, в обзоре 2017 года, опубликованном в The Journal of Headache and Pain, изучались результаты семи различных контролируемых испытаний с участием пациентов, страдающих мигренью или головными болями напряжения в течение 40-летнего периода. Исследователи обнаружили, что безрецептурные обезболивающие, содержащие кофеин, действуют быстрее и эффективнее, чем только обезболивающие.

"Было проведено множество противоречивых исследований о связи между головными болями и потреблением кофеина", - говорит лицензированный врач-диетолог Эми Стивенс.

По данным Американского фонда мигрени, кофеин может помочь при головной боли или мигрени, в зависимости от того, как часто вы его получаете:

Если вы страдаете эпизодической мигренью - это до 14 головных болей в месяц - кофеин может помочь, но только если вы ограничите его дозой не более 200 мг в день. Все, что выше, увеличивает риск развития головных болей или мигрени.

Если вы страдаете от ежедневных головных болей, вам следует полностью избегать кофеина - это также рекомендуется Национальным фондом головной боли.

Кофеин также может вызывать головные боли

Употребление большого количества кофеина не сможет облегчить головную боль. Например, если вы увеличиваете потребление кофеина, но не увеличиваете количество выпиваемой воды, кофеин может вызвать головную боль косвенно, вызывая обезвоживание.

Однако у вас больше шансов получить головную боль от кофеина, если вы будете просто пить слишком много его слишком часто, потому что это может привести к зависимости.

Если вы внезапно прекратите или уменьшите потребление кофеина после его регулярного употребления - обычно более 200 мг в день в течение более 2 недель - вы можете почувствовать симптомы отмены кофеина. Согласно Руководству по диагностике и статистике психических расстройств (DSM-5), головные боли являются основным симптомом отмены кофеина.

Сколько кофеина нужно употреблять для снятия головной боли

В целом, Стивенс говорит, что важно употреблять кофеин в умеренных количествах. Таким образом, вы сможете предотвратить любые возможные эпизоды отмены.

"Правильное количество - менее 400 мг кофеина в день", - говорит Стивенс. Это примерно от двух до четырех чашек кофе, в зависимости от того, как долго он варится, а также от того, насколько крепкий кофе вы пьете.