Индейка vs говядина: эксперты рассказали, что полезнее

Одним из возможных преимуществ продуктов с высоким содержанием белка является то, что они усиливают чувство сытости. / Reuters

Индейка, как и говядина являются универсальными источниками белка, которые могут помочь вам удовлетворить ваши потребности в питании.

Они также содержат важные витамины и минералы, а также жир и натрий. Хотя оба продукта питательны, вы можете задаться вопросом, является ли один в целом более здоровым, чем другой, или лучше для похудения или здоровья сердца.

В этой статье рассматриваются основные различия между фаршем из индейки и говяжьим фаршем. Фарш из индейки и говяжий фарш, содержащие одинаковый процент жира, обладают схожими пищевыми профилями.

Однако, когда они содержат разный процент жира, есть различия, которые стоит обсудить.

Постный говяжий фарш содержит немного больше белка, чем индейка с таким же процентным содержанием жира и примерно такое же количество калорий. В говядине также меньше жира, но в индейке меньше насыщенных жиров, чем в говядине.

Самый постный говяжий фарш состоит на 95% из постного мяса и 5% жира, а индейка обезжирена на 99%. Неудивительно, что обезжиренная индейка содержит на 45 меньше калорий и намного меньше жиров и насыщенных жиров, чем 95% постной говядины на порцию.

Что касается питательных микроэлементов, то во всех кусках мяса индейки и говядины содержится сопоставимое количество натрия. Хотя они не содержат большого количества натрия, их часто приправляют солью. Таким образом, они могут обеспечить его после приготовления.

В говядине больше железа, цинка и витамина B12, которые являются питательными веществами, способствующими здоровью крови, иммунитету и нервной системе, чем в индейке. С другой стороны, индейка содержит большее количество некоторых витаминов группы В, необходимых для энергетического обмена.

Лучший выбор?

Говяжий фарш и фарш из индейки очень питательны. На первый взгляд может показаться, что одно из них не полезнее другого при сравнении содержания белка и калорий в кусках с одинаковым процентным содержанием жира.

Однако в некоторых ситуациях одно может затмить другое как лучший вариант.

Потеря веса

Снижение общего количества потребляемых калорий и увеличение потребления белка - это две тактики, которые часто используются для похудения.

Одним из возможных преимуществ продуктов с высоким содержанием белка является то, что они усиливают чувство сытости и могут помочь снизить ежедневное потребление калорий, тем самым способствуя снижению веса.

Говяжий фарш и индейка богаты белком, но в обезжиренной индейке меньше всего калорий и больше белка, по сравнению с мясом индейки с более высоким содержанием жира.

Он также содержит такое же или большее количество белка, чем любой тип говяжьего фарша.

Поэтому при попытках похудеть обезжиренный фарш из индейки может быть лучшим выбором.

Здоровье сердца

Исследования показали, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как говядина, увеличивает факторы риска сердечных заболеваний.

Американская кардиологическая ассоциация в настоящее время рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 5–6% от общей суточной калорийности, что соответствует примерно 13 граммам в день при диете из 2000 калорий.

Если у вас болезнь сердца или вы подвержены высокому риску ее развития, фарш из индейки может быть для вас более полезным, чем говяжий фарш. В индейке примерно на один грамм меньше насыщенных жиров по сравнению с говядиной с таким же процентным содержанием жира.

Кроме того, выбирайте постные куски мяса, например, 93% постного и 7% жирного фарша из индейки или говядины. Хотя индейка обезжиренная на 99% является самым постным вариантом из всех, она содержит менее 1 грамма насыщенных жиров на 85 граммов.

Однако важно отметить, что более поздние обзорные исследования показывают, что потребление насыщенных жиров не сильно связано с сердечными заболеваниями, даже если оно может усилить некоторые из его факторов риска.

В любом случае, важно знать, как различается содержание жира в мясе. Кроме того, помните, что другие аспекты вашей диеты также играют роль в предотвращении сердечных заболеваний.

Соблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, выбор полезных для сердца ненасыщенных жиров, таких как орехи и оливковое масло, и наблюдение за потреблением натрия могут помочь укрепить здоровье сердца.

Хотя говяжий фарш и индейка содержат мало натрия, помните, сколько соли вы добавляете при их приготовлении.

На кухне

Говядина и индейка могут быть похожи по питательности, но их вкусовые характеристики немного отличаются.

Большинство людей считает, что говядина насыщеннее, чем индейка. Однако использование индейки вместо говядины в запеканках или других блюдах с большим количеством ингредиентов и приправ не так заметно.

Это особенно верно, если вы используете индейку с таким же содержанием жира, как и говядина, указанная в рецепте. После того, как мясной фарш пропитан приправами, будет трудно отличить разницу.

Тем не менее, некоторым поварам нужен особый вкус или аромат говяжьего жира. Фарш из индейки, даже если он имеет такое же количество жира, как и говядина, все равно может иметь тусклый вкус.

Для блюд, в которых для придания некоторого вкуса используется жир, например, говяжьих фрикаделек, лучше придерживаться говяжьего фарша и выбирать более высокий процент жира, чем заменять индейку с кулинарной точки зрения.