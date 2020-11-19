Инсульт и инфаркт: крупнейшее исследование назвало "воспалительные продукты"

Новое исследование подчеркивает важность этой медицинской мудрости. / bb.lv

Возможно, вы слышали, как в какой-то момент ваш врач говорил вам, что лучше всего придерживаться диеты, основанной на растительных продуктах, и избегать обработанных, рафинированных и сладких продуктов.

Новое исследование подчеркивает важность этой медицинской мудрости.

Исследование, опубликованное в этом месяце в Журнале Американского колледжа кардиологии (JACC), показывает, что диета, состоящая из продуктов, вызывающих усиление воспаления в организме, связана с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Данные для исследования были взяты из исследований здоровья медсестер, в которых было проанализировано более 210 000 человек, начиная с 1986 года. Оно включало до 32 лет наблюдения.

Предыдущие исследования показали, что соблюдение более растительной диеты, такой как средиземноморская диета, со временем приведет к снижению риска воспалительного процесса.

Доктор Джун Ли, научный сотрудник отдела питания Гарвардского университета T.H. Школа общественного здравоохранения Чана в Бостоне и ведущий автор исследования сообщили, что результаты совпадают в разных когортах, а также у мужчин и женщин.

"Воспалительный потенциал был в значительной степени связан с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с 20 процентами исследуемой популяции, потребляющими наиболее противовоспалительную диету", - отметила она.

"У 20 процентов исследуемой группы населения, придерживающейся наиболее провоспалительной диеты, вероятность развития сердечных заболеваний была на 46 процентов выше, а вероятность инсульта - на 28 процентов", - сказала она.

Ли отмечает, что, хотя результаты были однозначными, дальнейшие исследования могут помочь подтвердить связь между определенными продуктами питания и воспалением.

"В нашем исследовании участвовали только медсестры и медицинские работники, и наша исследуемая популяция была в основном белой, поэтому важно расширить и воспроизвести наши результаты на других группах", - сказала она. "Мы проводим аналогичный анализ в других когортах с более высокой долей афроамериканцев и латиноамериканцев", - добавила она.

Многие продукты в типичном среднестатистическом рационе вызывают воспаление, которое в будущем может привести к сердечно-сосудистым проблемам, а именно сладкие напитки, обработанное мясо и очищенное зерно.

"В связи с этим исследованием я бы сказал, что лучше всего сократить потребление очищенных зерен, особенно жареных зерен, а также красного, переработанного мяса и субпродуктов, а также сладких напитков", - сказал Ли.

"Сказать никогда не есть эти продукты невозможно, но постарайтесь сократить потребление этих продуктов и заменить их цельнозерновыми, растительными или другими полезными источниками белка, такими как рыба. Также увеличьте потребление листовых зеленых и темно-желтых овощей и фруктов", - добавила она.

Короче говоря, соблюдение диеты, богатой фруктами и овощами, а также цельнозерновыми и полезными белками, лучше для вашего здоровья, чем употребление рафинированных и обработанных продуктов.

Доктор Эндрю Фриман, кардиолог и директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в Национальном еврейском центре здравоохранения в Денвере, сказал, что врачи рекомендуют это в течение многих лет.

"Неудивительно, что преимущественно цельные, обезжиренные продукты растительного происхождения, которые, как известно, обладают противовоспалительным действием, по-прежнему являются лучшим способом лечения", - сказал он. "Также неудивительно, что такие продукты, как сладкие напитки, мясо, сыры, жирная пища и т. д., связаны с худшими результатами", - говорит он.

"Это просто еще один сигнал среди всего шума, который существует вокруг того, что диета - очень важная часть нашего подхода к заботе о пациентах, а употребление преимущественно обезжиренной, цельной пищи на растительной диете действительно эффективно", - добавил Фриман. .

Поиск мотивации

Тот факт, что диеты на растительной основе полезнее для здоровья, чем диеты, богатые обработанными пищевыми продуктами, не является новым открытием.

Тем не менее, нездоровое питание является обычным явлением, при этом болезни сердца являются основной причиной смерти.

Хотя съесть гамбургер и картофель фри и запить их содовой может быть более удовлетворительным, чем съесть салат в краткосрочной перспективе, размышления о долгосрочной перспективе могут дать положительные результаты.

Фриман говорит, что берет интервью у пациентов, чтобы узнать, что лично их мотивирует. Например, большинство родителей, вероятно, хотят сохранить хорошее здоровье, чтобы видеть, как их дети выходят замуж, и проводить время со своими внуками, когда они вырастут.

Хотя на рынке нет недостатка в продуктах, которые обещают лучшее здоровье, Фриман говорит, что настоящее решение гораздо проще: медицина образа жизни.

"Люди готовы на все, чтобы стать здоровыми, принимая самые случайные и причудливые добавки и таблетки", - сказал он. "Но, в конце концов, если бы существовала "таблетка", более мощная, чем другие вещества, вы бы приняли ее? Эта "таблетка" - лекарство от образа жизни".

Фриман говорит, что медицина образа жизни заключается в том, чтобы вести здоровый образ жизни: соблюдать преимущественно растительную диету, регулярно заниматься спортом, избавляться от стресса и высыпаться.

"Эти вещи, вероятно, победили бы подавляющее большинство хронических заболеваний, если бы мы действительно смогли их реализовать", - сказал он.